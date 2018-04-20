Пятый день кибервойны: Telegram обходит блокировки и продолжает работать 3 20.04.2018, 22:14

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В России пятый день не могут заблокировать мессенджер Павла Дурова.

Роскомнадзор продолжает попытки заблокировать в России мессенджер Telegram и VPN-сервисы, предоставляющие к нему доступ. Пользователи интернета устанавливают сервисы для обхода блокировок и высмеивают действия властей, передает «Радио Свобода».

После первой недели блокировки, мессенджер Telegram продолжает работать в России, несмотря на некоторые сбои. Настроены механизмы, позволяющие обходить блокировки.

20 апреля стало известно, что ведомство Роскомнадзор заблокировал доступ к 18 VPN и прокси-серверам.

На сервисе Google Maps в профилях Роскомнадзора в разных регионах пользователи оставили множество негативных отзывов, что повлияло на падение рейтинга этого ведомства.

Пользователи Google Maps переименовали в Роскомнадзор в «Роскомпозор» и изменили профиль ведомства с «государственного учреждения» на «психоневрологический диспансер».