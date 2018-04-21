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МТС повышает стоимость услуг связи

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  • 21.04.2018, 18:01

Мобильная связь подорожает с 1 мая.

МТС 1 мая повышает стоимость услуг связи, сообщает БелТА со ссылкой на сайт компании.

«МТС информирует своих абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 3% к уровню текущих тарифов с 1 мая 2018 года. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг», — говорится в сообщении.


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