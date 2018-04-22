Крымский активист: В ФСБ не ожидали такого уровня сопротивления на полуострове 22.04.2018, 12:07

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Крымские татары проявили неожиданную для оккупантов сплоченность.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России не ожидали сопротивления в аннексированном Крыму. Об этом рассказал в эфире радио "Крым.Реалии" ведущий телеканала ATR, участник объединения "Крымская солидарность" Сейтумер Сейтумеров.

Он отметил, что после оккупации полуострова главой "управления" ФСБ России в Крыму стал Виктор Палагин, известный "беспощадной репрессивной политикой по отношению к приволжским, башкирским, татарстанским мусульманам".

"Из-за того, что события происходили в российской глубинке, было сложно привлечь внимание мирового сообщества. Россия хотела провернуть схожий сценарий в Крыму. Но крымские татары – очень сплоченный народ. Мы можем в мирное время дискутировать между собой. Как одна рука: все пальцы – разные, но когда есть угроза, пальцы превращаются в кулак. Когда гайки начали закручивать, началась волна сопротивления", – рассказал Сейтумеров.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.