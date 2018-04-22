В Бобруйске зреет недовольство из-за указа правителя 17 22.04.2018, 13:32

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Люди возмущены выросшими в два раза платежами за общежития.

Из-за указа Лукашенко общежития в Беларуси перевели в статус арендного жилища: в результате жировки значительно потяжелели, что вызвало волну недовольных голосов по всей стране. На этот раз протест против нововведений выразили жители Бобруйска, сообщает «Белсат».

Новые жировки за коммунальные услуги буквально приводят жителей общежитий в шок. Точнее - новая графа - за пользование жилым помещением. «Цены выросли вдвое», - рассказывают в бобруйском общежитии на улице Ульяновская, 106.

«У меня денег уходит 150 рублей каждый месяц на лекарства, а теперь еще прислали дополнительно жировку, было 60 с мелочью, а сейчас 130 также с мелочью оплата. Из каких средств, если моя пенсия всего 339 рублей, из каких средств я позволю себе лечиться, если я буду оплачивать за аренду?» - спрашивает жительница общежития.

Причина возмущений - указ, подписанный Лукашенко. По новым правилам интернат становится арендным жильем. Сейчас стоимость сравнительный к уплате за хорошую квартиру. Но не условия.

«Сейчас снова начинает выбивать автоматы, тем более новопоставленные автоматы, тоже звоним в ЖКХ, что у нас горит проводка в электрощитовой, нам отвечают: электрик на срочному вызову! - рассказывает другая жительница. - извиняюсь, а если плавится проводка, это не срочный вызов?».

Жители пытались протестовать, но организовать собрание не удалось: администрация общежития не позволила даже собраться в актовом зале. Реагируют же на любой протест представители государства нервно.

«Были представители, я не знаю откуда, правда, и они спрашивали: а что если мы не будем это оплачивать, только за коммунальные будем платить, за аренду нет возможностей. «Месяц-два не заплатите, сначала лишим родительских прав, потом придет комиссия, решит, что у вас неустроенный дом, а потом вас напрямую выселят на улицу» - добавляет жительница общежития.