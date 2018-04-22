Заслуженные артисты Армении в знак протеста отказываются от почетных званий 2 22.04.2018, 19:09

1,732

Фото: «Радио Свобода»

Звания заслуженных артистов были присвоены им Сержем Саргсяном.

Заслуженные артисты Армении в знак протеста отказываются от почетных званий, присвоенных им Сержем Саргсяном, передает армянская служба «Радио Свобода».

Проживающая в США певица Эрна Юзбашян сегодня на своей странице в социальной сети Facebook написала: «Я думаю, что счастье и процветание моей страны главнее всех медалей и наград! Я отказываюсь от звания заслуженной артистки!»

Отметим, что певица это звание получила в 2015 году указом Сержа Саргсяна, который был тогда президентом Армении.

Одним из тех, кто в 2011 году получил от Сержа Саргсяна высшие государственные награды по случаю 20-летия независимости Армении, был также основатель и исполнительный директор музыкального центра «Каданс» и продюсер Ника Бабаян. Он также отказался от звания «Заслуженный деятель культуры Армении», о чем сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Из-за беспредела правящей власти, в знак протеста против арестов патриотов страны, лидеров справедливого всенародного движения, я не считаю возможным далее носить звание «Заслуженный деятель культуры Армении»», - написал Бабаян.

В 2017 году удостоенный указом президента Сержа Саргсяна звания заслуженного артиста Армении актер Мкртич Арзуманян также отказался от этого звания. Он об этом написал на своей странице в Facebook.

«Считаю неприемлемым использование силы против невооруженного и мирного народа. Осуждаю применение властями силы против моих соотечественников. Отказываюсь от этого звания», - написал Арзуманян, известный по юмористической программе «Каргин ахордум») .