У герцогини Кембриджской родился мальчик 23.04.2018, 15:27

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон - пятый в очереди претендентов на британский трон.

Герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка - мальчика - в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне, сообщил Кенсингтонский дворец. Новорожденный весит 3,8 кг, пишет bbc.com.

Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Как сообщается, герцогиня и ее супруг - принц Уильям - отправились в больницу в понедельник утром после начала схваток.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской - пятый в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.

Принц Уильям и его супруга, как и при первых двух беременностях Кейт, решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: четырехлетний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой сейчас два года.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, ранее прокомментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!"

Второй сын принца Уильяма станет шестым правнуком королевы Елизаветы II.