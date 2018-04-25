Тамара Сергей: Мы пытались пройти с протестом к выступавшему Лукашенко 25.04.2018, 8:56

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Тамара Сергей

Акции против беззакония в стране будут продолжаться.

В Минске несколько граждан, которые борются с беззаконием в судах, прокуратуре и в других государственных учреждениях, провели пикетирование на площади Свободы. Оно было приурочено к выступлению Лукашенко с так называемым «посланием к парламенту», сообщает «Радыё Рацыя».

По словам юриста и правозащитницы Тамары Сергей, сначала граждане пытались пройти к Дому правительства, чтобы их протест увидел Лукашенко. Но милиция в штатском не подпустила их к Дому правительства.

Тогда люди направились на площадь Свободы, где состоялся пикет. Хотя мероприятие и не было разрешено Мингорисполкомом.

«Нам запретили проведение пикетирования, якобы там будут вестись ремонтные работы. Когда мы пришли на площадь Свободы, мы увидели, что никаких ремонтных работ там нет, но нас уже ждали люди в штатском без каких-либо опознавательных знаков. Они снимали нас. После пяти минут пикетирования они предупредили нас, что нам запрещено пикетировать, при этом никто не представлялся. Мы сказали, что акция якобы формально запрещена, но мы имеем право на эту акцию», - прокомментировала ситуацию правозащитница.

Люди держали лозунги «Чиновники и «депутаты» прячутся от народа за забором отписок», «В Конституции права на бумаге, а нам они нужны в жизни» и другие. В Беларуси именно так и получается, что права граждан гарантированы только на бумаге, а на самом деле прав нет. «Поэтому мы вышли на пикетирование и будем выходить и дальше, пока наши права не будут надежно защищены», - сказала Тамара Сергей.