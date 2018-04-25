Квартирный ажиотаж в Минске заканчивается 1 25.04.2018, 11:58

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Индекс покупательской активности пошел на спад.

То, что в народе называют «квартирным хапуном», имеет официальное название — индекс покупательской активности. Судя по его динамике, «хапун» ослабевает. Резкий всплеск покупательской активности эксперты объясняли появлением прошлым летом достаточно доступных кредитов. Большинство тех, кто ждал возможности докредитоваться, за последние полгода реализовали свои планы, пишет tut.by.

Дешевые квартиры размели, ценник на оставшиеся подрос, база квартир, выставленных на продажу, увеличилась. Все показатели говорят о том, что рынок недвижимости вот-вот войдет в состояние стабильности.

Данные по сделкам — Национального кадастрового агентства, данные по индексу — отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица»

— Индекс спроса — это количество поступающих спросовых заявок по отношению к количеству выставленных на продажу объектов. Нормальный для Минска индекс — в районе 0,7. Среднее количество сделок — 1 тысяча в месяц. Данные демонстрируют, что с лета спрос рос. В феврале и марте стал плавно снижаться. Тенденция в апреле не изменилась, — прослеживается незначительная, но все же отрицательная динамика спроса, — прокомментировал цифры заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица» Андрей Чернышев. — А снижение покупательской активности обычно ведет к прекращению роста цен.