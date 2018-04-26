Никол Пашинян: Армения – не шопинг-центр, который можно арендовать 1 26.04.2018, 9:47

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Лидер оппозиции призвал провести акцию неповиновения 26 апреля.

Ереван снова охвачен массовыми протестами. Тысячи сторонников оппозиции в Армении собрались на акцию протеста в центре Еревана. Демонстранты прошествовали от площади Республики к зданию администрации города.

Перед началом протестов на площадь прибыл лидер армянской "бархатной революции", глава оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, который накануне призвал своих сторонников выйти на митинг, сообщает ВВС.

"Республиканская партия должна уйти. Выходите на улицы. Победа за нами!" - прокричал в громкоговоритель Никол Пашинян. Сразу после призыва начались акции протеста и блокирование улиц начались по всему городу.

Пашинян заявил, что Россия не намерена способствовать утверждению Карена Карапетяна, исполняющего обязанности премьер-министра страны, постоянным главой правительства.

"Ходят слухи, что Карен Карапетян решил свои вопросы с помощью Москвы и будет назначен премьер-министром Армении. Я призываю не распространять подобные провокационные утверждения, потому что я встречался с официальными представителями Москвы, которые заверили меня, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении", - сказал он.

Пашинян также рассказал о неких бизнесменах, которые, по его словам, являются сторонниками Карапетяна и пытаются преподнести свои взгляды как мнение Москвы. Он, предположительно, подразумевал российского предпринимателя, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, который встречался с Кареном Карапетяном в Ереване 24 апреля.

В центре Еревана собрались тысячи сторонников оппозиции

Фото: EPA

"Хочу обратиться к таким людям. Пожалуйста, учтите, что Армения - не шопинг-центр, который можно арендовать", - сказал он. Также он предложил им вести свой бизнес в Москве, где их интересы будут под защитой.

"Но не смейте относиться к Армении как к месту, которое можно взять в аренду", - добавил Пашинян.

Также в своей речи Пашинян призвал провести акцию неповиновения 26 апреля. "Мы делаем еще один шаг, чтобы довести эту историю до конца. Акция неповиновения вновь стартует завтра в 12:00. Блокируйте улицы и мосты", - сказал он.

Здание правительства Армении взято под охрану кордоном полиции, стычек с демонстрантами не наблюдается. Офис Республиканской партии охраняют также усиленные наряды полиции, у здания стоят два БТР и множество автобусов.

Протесты проходят также и в других городах Армении, в том числе и в Гюмри, втором по величине городе страны.

В среду Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.

Лидеры протестов в Армении: отставка Саргсяна - только начало

Протесты возобновились после одного дня затишья: 24 апреля в Армении - День памяти жертв геноцида армян 1915 года.

Организаторы протестного движения заявляют, что мирная передача власти и "бархатная революция" в Армении должны быть доведены до конца. Ранее предполагалось, что 25 апреля состоится встреча Никола Пашиняна с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, в ходе которой они обсудят вопрос передачи власти "без потрясений".

Фото: AFP

Позже стало известно, что встреча не состоится, после чего протесты возобновились. В аппарате премьера сообщили, что встреча отменена, так как "Никол Пашинян односторонне выдвинул новые условия, в частности, по поводу формата встречи".

"Наше требование еще не удовлетворили. Мы требуем смену власти, а у нас та же партия, которая была… Никол Пашинян должен представить нас, власть должна быть наша, народу должна принадлежать, а не им", - сказал Би-би-си один из участников акций протеста в Ереване Армо Давтян.

Утром в среду Никол Пашинян заявил, что его сторонники будут протестовать против внеочередных парламентских выборов до смены премьера на "кандидата от народа".

Исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян заявил, что премьер Армении может быть избран исключительно в рамках закона - только в парламенте.

Блокирование автотрасс

В среду активисты оппозиции сообщили о блокировании ведущей в Грузию автотрассы.

"Протестующие вновь перекрыли трассу Армения - Грузия. Несколько десятков фур не могут проехать дальше. При этом водители не выражают недовольства. Наоборот, присоединились к протестующим. Среди них водители грузинских фур", - сообщает телеграм-канал сторонников оппозиции.

Перед началом протестов на площадь прибыл лидер армянской "бархатной революции", лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, который накануне призвал своих сторонников выйти на митинг.

Демонстранты в Ереване заблокировали автодорогу из центра Еревана в направлении международного аэропорта "Звартноц". Как сообщает ТАСС, движение по автомагистрали парализовано. Многие пассажиры вынуждены оставлять свои машины и пешком добираться до аэропорта, чтобы не опоздать на рейсы.

"Такая ситуация грубо нарушает права граждан на передвижение и создает серьезные неудобства. Мы призываем открыть дорогу", - по громкоговорителю обращаются к протестующим полицейские.

Что происходит в Армении? Что это за победившие протестующие? У кого теперь власть?

Также сообщается, что демонстранты перекрыли автотрассу Ереван-Мегри, которая ведет к армяно-иранской границе. По данным местных СМИ, дорога перекрыта на участке города Вайк.

Первые протесты в Армении начались 13 апреля. В прошлый понедельник, 16 апреля, протестующие против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьера перекрыли несколько центральных улиц Еревана и фактически заблокировали движение в столице Армении. В центре города произошли первые стычки с полицией. Полиция применила слезоточивый газ.

Протесты в Ереване возобновились после однодневного затишья

Фото: Reuters

Во вторник, 17 апреля, по призыву Пашиняна протестующие попытались блокировать здание парламента страны, чтобы не допустить избрания Саргсяна премьером. Полиция снова разогнала собравшихся, но протесты продолжались каждый день и распространились на другие города, несмотря на аресты.

Депутаты избрали Сержа Саргсяна главой правительства: за него проголосовали 76 парламентариев, против были 17 депутатов.

В воскресенье, 22 апреля, был задержан Пашинян и двое других оппозиционных депутатов, выступавших против того, что через несколько дней после окончания президентского срока Саргсян был тут же назначен премьер-министром.

В понедельник, 23 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. За час до этого Пашинян был освобожден из СИЗО.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении в течение двух пятилетних сроков с апреля 2008 года.

К окончанию его второго срока конституция Армении была изменена: в новой парламентской республике главным постом в государстве стал пост премьер-министра. Правящая партия выдвинула в премьеры Саргсяна, хотя до этого он заявлял, что не будет претендовать на эту должность.