Пионтковский: Деньги российских олигархов в Британии будут заморожены в ближайшие дни 26.04.2018, 10:56

Андрей Пионтковский

Эти люди не вошли в американский санкционный список, потому что Вашингтон решил оставить их Лондону.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Великобритания может заморозить счета российских олигархов в ближайшие дни. Об этом он заявил в эфире программы "Бацман" главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман на канале "112 Украина".

"В Англии великолепный букет, может, даже более впечатляющие имена, чем в Америке. Основные деньги Романа Абрамовича, ближайшего к Путину человека, Усманова (российский миллиардер Алишер Усманов. – "ГОРДОН"), первого вице-премьера Шувалова (вице-премьер-министр РФ Игорь Шувалов. – "ГОРДОН") – там", – отметил политолог.

Пионтковский считает, что эти люди не вошли в американский санкционный список, потому что Вашингтон решил оставить их Лондону.

"Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании. – "ГОРДОН") сказала: "Оставьте их мне, ребята!" Те санкции, о которых мы говорим, – это очень простые технологические вещи. Замораживание и конфискация", – пояснил он.

По словам Пионтковского, последней каплей стало отравление в английском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля 4 марта.

"На следующий же день Тереза Мэй появилась в Палате общин и наконец произнесла ту кодовую фразу, которой мы добивались от Запада столько лет: "Англия не место для отмывания денег преступной российской элиты". После этого выступил Борис Джонсон (министр иностранных дел Великобритании. – "ГОРДОН"), очень правильно сказал, что замораживание и конфискация этих $500 млрд – это не вопрос политики", – рассказал политолог.

США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.

Британская газета The Guardian писала, что Великобритания может арестовать имущество российских бизнесменов и политиков в Лондоне, если они не смогут объяснить происхождение средств, на которые куплены эти активы. По данным издания, российские бизнесмены, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, владеют имуществом в Лондоне на сумму £1,1 млрд. При этом сумма может быть заниженной из-за использования россиянами офшорных схем.