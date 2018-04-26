Жительница Островца: Чернобыль строили русские, и теперь россияне строят 26.04.2018, 14:48

Фото: ctv.by

Как живет белорусская «столица энергетиков».

В 150 км от Минска, 240 от Гродно и 50 от Вильнюса идет «большая республиканская стройка». В 2019-м здесь планируют запустить первый блок белорусской АЭС. «Белсат» отправился посмотреть, как живут и что думают об этом сами жители Островца.

«Маленький островок моей земли – зеленый Островец над серебряной Лошей, такой уютный и такой хороший, как солнце, бор и родные поля», – писал Владимир Короткевич. Еще с 10 лет назад Островец был тихой, незаметной деревней. Кто-то работал в колхозе, кто-то потихоньку спивался, а кто-то, более ловкий, гонял с сигаретами в соседнюю Литву. Молодежь дружно мигрировала в Минск, а старшие перебивались как-то от пенсии до пенсии. И тут вдруг, «понаехали».

«Суперпроект» задумал сам главный босс страны, а послушные чиновники, почесывая затылки и засучив рукава, взялись за работу. Вскоре началась самая большая стройка в истории страны – Островецкой атомной электростанции.

Мнения жителей Островетчины никто так и не спросил, а их спокойная провинциальная жизнь, где каждый друг друга знал, вдруг стала объектом внимания международного масштаба. И началось.

Новые микрорайоны в Островце

Первый светофор, новые дороги, новые микрорайоны для строителей АЭС, детские сады, школы, кафетерии, поликлиники, гостиницы, и, обязательно, новое здание для Следственного комитета. 27 марта 2012 деревня официально превратилась в город.

В течение нескольких лет возникли две градирни, которые можно наблюдать издалека, – самые большие технические сооружения в Беларуси, которые убеждают, что пути назад нет. Отношение к журналистам также изменилось. Если в первые годы жители Островецкого района спокойно высказывали свое мнение, то сегодня поймать людей в объектив очень сложно.

Кому что болит, тот о том и…

Новые линии электропередач

«Что изменилось за 10 лет? Ничего хорошего! – эмоционально говорит женщина-дворник, – Зарплата 300 рублей, как жить за них? Мы выживаем! Наоборот, еще хуже становится. Людей душат контрактами. Люди нищими становятся. Работу нигде не найти, везде пенсионеры работают. А на АЭС никто тебя не возьмет, потому что там нужно иметь образование. А мне уже 51 год. Кому я нужна?»

– Не боитесь жить рядом с электростанцией?

– Боюсь и за своих детей переживаю. Чернобыль же взорвался. Там строили русские, и теперь россияне строят. Какие гарантии?

Заметно, что людей больше волнуют насущные проблемы, а не факт строительства атомной электростанции под боком.

«По поводу АЭС я ничего не знаю. Меня это не волнует. А Чернобыль? Ну так это единственная атомная станция в нашей округе, которая взорвалась. Остальные – все же нормально работают. Я и мой дед не задумываемся. Я, как уже пошла на пенсию, так и не замечаю. Тупаемся с дедом, и все. Лучше или хуже жить? Может, немного хуже, потому что, пока работала еще на пенсии, то мне было больше доходов. И зарплата, и пенсия. А теперь уже труднее, пенсии маленькие совсем. Я еще как специалист считалась, то немного больше было. А, если кто из уборщиц, то я вообще не понимаю, как люди живут на такую пенсию. А так… Ну похорошел город. Что больше можно сказать?», – говорит пожилая женщина, которую удалось разговорить на улице.

Островецкая АЭС

«Хорошо, что строится. И еще лучше было бы, если бы нам, городу, сделали скидки на электроэнергию. Вроде и лучше стало, но все равно есть проблемы с работой и с зарплатой. Лукашенко говорит, что мы должны получать где-то в районе 500 долларов, но такого нет. Ведь нужно не только станцию строить, но и какие-то комбинаты хотя бы, автобазы. Ведь на электростанции перспективы у молодежи, а кто старше, то нет. Я несколько раз хотел устроиться на АЭС водителем, обещали, что позвонят, но так и молчат. Лично мне, никакого страха, потому что это станция строится по усовершенствованным технологиям. И я надеюсь, что там вся защита есть против радиации», – после этих слов мы выключили камеру, а наш собеседник добавил:

– Ну, вы же понимаете, что это было сказано для… тупых, кто не знает, что такое атомка…

Другая реальность Островецкой АЭС

– Нельзя поверить в невозможное! – сказала Алиса.

– Просто у тебя мало опыта, – заметила Королева. – В твоем возрасте я посвящала ради этого полчаса каждый день! В другие дни я успевала поверить в десяток невозможностей еще перед завтраком! – цитата из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

Читая публикации белорусских официальных изданий, моментами кажется, что попадаешь в Зазеркалье, в какую-то другую реальность, которая пророчит светлое будущее, благодаря «мирному атому». Город хорошеет, появляются новые цветные микрорайоны, утром колонны машин и автобусов отправляются на атомку, стройотряды БРСМ ездят на неплохие заработки, первый этап перед запуском АЭС уже почти завершен. В город приходит атомная эра…

Большая стройка в Островце

«Белорусская АЭС станет примером экологически безопасного объекта, созданного на основе самых современных технологических решений», – заявление председателя Совета Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива» Юрия Соловьева на онлайн-конференции, которая состоялась на сайте БЕЛТА, облетела, пожалуй, все белорусские издания. Экологически безопасная атомная электростанция? Серьезно? У других еще лучше – «мирный атом»… Информационная поддержка о современности и безопасности АЭС дает свои результаты.

«Я работать и жить там не боюсь. Это атомная электростанция. Их столько по миру построили, что обалдеть можно. Они все строятся и строятся. В одной Франции их около десяти. У нас нормальная платформа. Нет каких-то чудовищных природных катаклизмов. Тем более, что ее делают специалисты, а не дураки, которые понимают, что им по этому бетону ходить», – говорит в приватной беседе один из обычных строителей.

Заглушенные голоса противников АЭС

Николай Уласевич, инициатор кампании «Белорусская АЭС – это преступление»

Уже почти десять лет против АЭС борются местные активисты и эксперты, голоса которых с течением времени перестают быть слышны. Как признает инициатор кампании «Островецкая атомная – это преступление», специалист в сфере экономической географии, Николай Уласевич, первенство в борьбе с АЭС взяла Литва, а активистов слышно сейчас мало.

«Люди как жили, так и живут. Мы видим, что стройка идет, и остановить ее нам вряд ли удастся. Пропаганда сделала свое дело. Если людям говорят, что это какая-то суперсовременная и супербезопасная атомная станция, то значительная часть людей в это верит. А кто вдумывается и анализирует то, что происходит в самых разных странах с атомными электростанциями, как последняя катастрофа, произошедшая на Фукусиме, они понимают, что нельзя однозначно гарантировать, что там все будет безопасно, и все кончится хорошо. Каждый судит, исходя из своих интересов», – говорит Николай Уласевич.

Общественный активист Иван Крук

Островецкий активист и правозащитник Иван Крук в свою очередь отмечает, что строительство белорусской АЭС противоречит Конституции Республики Беларусь.

«Вот, читайте! – указывает пальцем Иван на статью №18 в Конституции и продолжает, – Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию бязъядерной зоной, а государство нейтральным».

Первый энергоблок белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй – в июле 2020 г. Еще в в 90-х и начале 2000-х в народе ходила такая шутка: «Мы такая нация – что нам пофиг радиация». Авось действительно пронесет?