Белоруска выиграла этап кубка мира по стрельбе 26.04.2018, 15:50

Виктория Чайка

Виктория Чайка набрала 241,7 балла.

Беларуска Виктория Чайка стала победительницей этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Чханвоне (Южная Корея), пишет БелТА. На дистанции 10 метров из пневматического пистолета белоруска набрала 241,7 балла, что обеспечило ей первое место на этапе. В стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров она заняла 14 место.

У белорусских мужчин в финал пробился только Юрий Щербацевич, расположившись на пятой строчке в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров с 426,7 баллами. Кубковый этап завершится 30 апреля.