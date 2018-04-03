Лукашенко поручил Шуневичу «привести аграриев в чувство» 26 3.04.2018, 15:10

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Игорь Шуневич

Диктатор назначил главу МВД куратором аграриев.

На семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны Лукашенко потребовал незамедлительно провести контрольные проверки по всем выявленным в АПК нарушениям, сообщает БелТА.

Лукашенко обратился к руководству Генпрокуратуры, МВД и КГК:

– Проведите контрольные проверки немедленно, и самым жестким образом надо наказать виновных по всем выявленным в АПК нарушениям и фактам, которые были сегодня доложены. Доложите мне – какие приняты решения, как наказаны виновные. Хватит разговаривать на эти темы, проведите контрольные проверки и приведите всех в чувство.

И обратился лично к министру внутренних дел:

– Игорь Анатольевич, мы с вами договаривались: до 15 апреля всю технику – на линейку готовности.

Лукашенко подчеркнул, что на местах готовность техники к посевной должна быть в центре внимания подразделений ГАИ:

– Смотрите всю технику. Не дай бог, будет разукомплектована – немедленно к ответственности всех, только так мы наведем порядок. Срок до 15 апреля, и мне потом доложите.