В России директор института запретил студентам пользоваться компьютерами 12 30.04.2018, 14:43

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Бывший полицейский стал директором вуза в Ухте и навел свои порядки.

Директор Ухтинского индустриального института УГТУ Василий Завьялов выступил перед студентами, живущими в общежитии, и рассказал о новых правилах. Бывший сотрудник правоохранительных органов требует, чтобы студенты обращались к нему, как заключённые к охраннику, и вынимали при этом руки из карманов, запрещает любые электроприборы, включая компьютеры, и собирается устранить входные двери в комнаты. Medialeaks.ru узнал, почему он был уволен из полиции.

26 апреля один из студентов Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) выложил на YouTube видео, снятое на мобильный телефон. На нём директор Ухтинского индустриального института (входит в состав УГТУ) Василий Завьялов отчитывает учащихся и сообщает о новых порядках, которые он установит в общежитии.

Завьялов одет в форму не установленного образца и фуражку охранника. Студенты построены в рекрации в форме буквы «П». Завьялов кричит на них:

- Сегодня я подписал распоряжение. […] до 5 мая убрать из жилых комнат, первое, все электробытовые приборы, телевизоры, холодильники, электрические чайники, электрокипятильники, электронагреватели и другую бытовую технику. Никаких компьютеров впредь не будет у вас, потому что вы используете их только для того, чтобы играть, а не учить.

На вопрос, как писать диплом, Завьялов ответил:

- Молча! Скрипя ушами!

По новым правилам, в комнатах общежития нельзя будет есть и заниматься, для этого будут выделены комнаты на этаже — одна для «приёма пищи», другая — для самоподготовки, третья — для просмотра телепередач. Завьялов сослался на договор, который заключают студенты, а потом перешёл к оскорблениям:

- Вот здесь, договор, написано — содержать в чистоте, а вы гадюшник превратили, натуральный гадюшник превратили. Вам дали не комнату, а койко-место. У тебя что? Яйца перекатываешь, что ли? Вынь руки из карманов!

Тем, кто будет недоволен, Завьялов предложил снимать квартиру. По его словам, общежитие становится «казарменного типа»: на пятом этаже, где живут кадеты Горно-нефтяного колледжа УГТУ, будут сняты с петель двери. После 20:00 из здания нельзя будет выйти, а в 23:00 будут полностью отключать свет.

После своей речи Завьялов потребовал, чтобы студенты задавали ему вопросы по форме, принятой в уголовно-исправительных учреждениях.

Как фамилия, группа? Понимаешь, вот дальше хочу сказать — статья, срок, конец и начало срока, но этого не говор-р-рю. Поэтому — группа, фамилия.

На вопросы он отвечал так:

— Стол будет только там, где кушают. И рот вы должны открывать только тогда, когда кушаете.

— Ухтинский государственный технический университет — это не дойная корова для вас. Сюда никого мы яблоки перебирать не собирали и не приглашали.

— Ты бурчи или домой поезжай.

— Давай подавился одним местом в одном месте. Понял?! Дома ставь счётчики. Есть студенческое общежитие. Вы получаете койко-место.

— Физически болен — значит, ты пойдёшь учиться в другое место. Здесь нам физически больные не нужны!

— Захожу в комнату: вместо того, чтобы делать уроки — вы мне сказали, дипломы вы пишете, — вы баб голых рассматриваете, играете в игры.

— Смеётся тот, кто смеется последний… Я не думаю, что вы будете последними. Будучи замом по режиму, у меня полторы тысячи стояло в строю осуждённых, и ни один рта не открывал. Им было сказано — рот открывать только тогда, когда кушаешь.

— Устав почитайте УГТУ! В каждом общежитии устанавливаются правила проживания, где написано: в 7:00 подъём, 7:15 туалет, в 7:30 вы будете заниматься гимнастикой (делает жест руками, как будто растягивает эспандер), восемь часов — вы покушали, 8:30 на занятия. — Мы говорим вам: не воруйте друг у друга. Все, как мы с вами будем бороться? (Смеётся). Поймаем за руку, сядем. Я знаю, как это делать. Светлая камера с видом на юг будет обеспечена вору. И сухарики белые, от чёрных изжога.

10 апреля в Общежитии № 13 УГТУ случился небольшой пожар: пострадавших нет, сообщает издание «Pro Город Ухта», но на вызов прибыли четыре пожарных расчёта и скорая. О возгорании в своей речи упоминает и Василий Завьялов. Возможно, новые порядки и его речь связаны с этим инцидентом.

Однако студенты УГТУ сообщили радиостанции «Говорит Москва», что при новом директоре Ухтинского индустриального института полувоенные порядки стали внедрять уже давно.

У нас всегда какие-то странные законы были. Как-то придумали не пускать в общежитие, пока идут пары. И не важно, что у тебя их нет или была только одна. Меня тогда отпустили пораньше, так как мне нужно было в медицинское учреждение. Но гардеробщицы начали меня оскорблять, материть и не хотели отдавать верхнюю одежду.

Якобы у них приказ, что пока идут пары, не отдавать. По утрам ходили будили, орали на этаже у девочек: «Рота подъём!», и не важно, к первой или ко второй тебе паре. Стучались, чуть ли не выламывая двери, пока не откроешь. Ещё помню, была акция «чистый туалет «. Типа все грязнули: и девочки, и все, драили туалеты в общаге. Хотя это должны делать уборщицы.

Василий Викторович Завьялов родился в 1956 году. До того как стать ректором УИИ УГТУ, он работал заместителем мэра Ухты Игоря Михеля. Согласно декларации 2014 года, Завьялов с супругой владели двумя квартирами площадью 150 квадратных метров, четырьмя гаражами и тремя автомобилями, включая внедорожник Nissan X-Trail. Доход семьи составил около 4 миллионов 200 тысяч рублей.

На работу в мэрии Завьялов перешёл в 2011 году, а до этого возглавлял УВД Ухты. С этого места он был уволен в связи с достижением предельного возраста, писало агентство БНК. До Ухты Завьялов работал начальником Усть-Вымского ОВД и в этом качестве в 2007 году избрался депутатом в Усть-Вымский муниципальный совет от «Единой России», согласно информации на сайте Избирательной комиссии Республики Коми.

Сын ректора УИИ Юрий Васильевич Завьялов в то же самое время работал в МВД Республики Коми, где возглавлял управление собственной безопасности. Однако, как пишет сайт «7х7», Юрий Завьялов уволился весной 2011 года после проверки сотрудниками Департамента собственной безопасности МВД РФ сведений, изложенных в анонимном информационном письме.

В письме была информация и о Юрии Завьялове, и о его отце. Анонимный информатор обвинил отца и сына в пропаже двух килограммов героина из хранилища улик, а также в возбуждении фиктивных уголовных дел против умерших людей.

Затем Юрий Завьялов возглавил Управление внутренних дел на Камчатке, но в 2013 году был уволен. По сведениям журналистов, он мог быть причастен к «игорному делу» — весной того года на Камчатке закрыли несколько подпольных казино, и сотрудников полиции подозревали в том, что они покрывали их работу.

В открытых источниках нет данных о том, что Василий Завьялов работал в системе исполнения наказаний, но сам он несколько раз ссылается на такой опыт в собственной речи, в том числе говоря: «Будучи замом по режиму, у меня полторы тысячи стояло в строю осуждённых, и ни один рта не открывал».

После массовых протестов весной 2017 года многие преподаватели школ и других учебных заводов оскорбляли учеников и угрожали им. Так, учитель истории и ОБЖ 2-й гимназии Томска Виталий Хованский устроил лекцию «о противодействии экстремизму» на своём уроке. Ученики записали его речь, пожаловались директору и передали записи журналистам. Преподаватель называл школьников «предателями», «изменниками» и «фашистами».

Похожих случаев было много. Преподавательница Московской государственной консерватории заставила студента читать вслух текст о пятой колонне. За тон, которым он читал, женщина угрожала ему отчислением, называла дебилом, «жалким» и требовала «закрыть свой рот». Позднее преподаватель была уволена из вуза.