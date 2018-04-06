Cемь поводов порадоваться за наших биатлонисток 6.04.2018, 16:11

Биатлонный сезон у белорусок выдался очень успешным.

«Трибуна» собрала самые значимые успехи белорусских биатлонисток:

1. В первой и последней гонках сезона победу праздновали белоруски

Открыла череду медалей наш меткий стрелок Надежда Скардино. Именно она в Эстерсунде феноменально выиграла индивидуальную гонку. Успехи белорусской команды на шведском этапе уже можно считать традицией. Если вспомнить, то в 2016 году здесь же на третью ступень пьедестала взошли Дарья Юркевич и Владимир Чепелин (также по результатам индивидуальной гонки).

Последним стартом сезона был масс-старт в Тюмени. Ох, все мы помним эту жаркую гонку, где решалось очень многое. Проявив характер, победу одержала Дарья Домрачева. Выиграла – и закрыла сезон.

Фото: Денис Костюченко

2. Кривко в первом же своем масс-старте завоевала серебряную медаль

Не всегда первый блин комом. Это доказала Ирина Кривко. Пробившись впервые за карьеру в масс-старт, Ирина не упустила возможность заявить о себе. Кривко не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах. Именно этой белорусской биатлонистке присуща одна особенность: она значительно прибавляет в скорости на заключительном круге. В той гонке пришлось нелегко, ведь после заключительной стрельбы за спиной у Иры была быстроногая Лаура Дальмайер. Многие ставили на то, что немка возьмет верх над миниатюрной белоруской, но нет. Итог: серебро в Анси!

Фото: Андрей Иванов

3. Алимбекова успешно провела первый взрослый сезон в Кубке мира

Еще совсем недавно, в 2015 году, Динара блистала на юниорском чемпионате мира. Помните, как она в составе эстафетной тройки завоевала золотую медаль? Тогда все и поняли, что на смену растет достойное, мощное молодое поколение. А уже в этом сезоне Динара бегала наравне с легендами мирового биатлона, причем достаточно стабильно попадая в очковую зону. А апогеем стала олимпийская медаль. Алимбекова является одной из самых молодых олимпийских чемпионок – сейчас ей всего 22 года. Это ли не радость, это ли не надежда на новую звездочку белорусского биатлона? Вне всякого сомнения!

4. Малый хрустальный глобус Скардино

Кто-то скажет, что индивидуальных гонок в сезоне было всего две. Что же здесь выдающегося? Но дело ведь не в количестве, а в качестве! Первую индивидуалку Надежда выиграла, а во второй заняла седьмое место, что и позволило стать лучшей в этой дисциплине. Соперницам никто не мешал выступить лучше.

Это достижение исполнило мечту не только самой Надежды, но и болельщиков, следящих за ее работой. Тут сложно описать чувства, которые мы испытывали во время вручения трофея. Радость! Восторг! Гордость!

Фото: Сергей Пушняков

5. Домрачева по количеству побед сравнялась с Нойнер

Известнейшая на весь мир немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, двукратная олимпийская чемпионка в Ванкувере, 12-кратная чемпионка мира, обладательница трех БХГ, завершила карьеру после сезона-2011/12. Все: точка была поставлена. На счету Магдалены 34 победы на этапах Кубка Мира по биатлону. Она занимает второе место в рейтинге самых титулованных биатлонисток планеты. Опережает ее только Магдалена Форсберг.

Победа Домрачевой в тюменском масс-старте стала как раз 34-й в карьере, что позволило сравняться с немкой. Но стоит отметить, что Дарья не торопится заявлять о завершении карьеры, а это значит, что ДаДо может продолжить бороться в следующем сезоне и количество побед явно увеличится. Магдалена Форсберг побеждала 42 раза, но ее карьера также завершена. Сложно сказать, успеет ли наша Даша дотянуться до такой высоты, но побеждать она способна – это факт.

Фото: Сергей Пушняков

6. Новые Олимпийские игры – новый рекорд

После Олимпиады-2014 в Сочи Дарья Домрачева являлась единственной биатлонисткой планеты, которая завоевала три золотые медали в личных гонках на одних Олимпийских играх. Но вот прошло четыре года, и мы уже восхищаемся новым рекордом. Одержав победу в составе белорусской эстафетной команды, Дарья стала четырехкратной чемпионкой. Никому в мире не удавалось добиться такого успеха! Также после серебра в главном масс-старте четырехлетия у ДаДо имеются награды всех достоинств: 4 золота, 1 серебро и 1 бронза.

7.Домрачева в топе при любом развитии событий

Дарья полностью пропустила этап в Анси, а это целых три гонки. Также она не вышла на старт гонки преследования в Эстерсунде, упустив таким образом драгоценные баллы для общего зачета. Несмотря на это, ДаДо удалось завершить этот непростой сезон в ТОП-3 с проигрышем Кайсе Мякярайнен всего 18 баллов. Возможно, если Домрачева вышла на все гонки, БХГ уехал бы в Беларусь, хотя точно утверждать нельзя. Ведь в течение сезона у спортсменов накапливается титаническая усталость, которую нужно сбрасывать. Не отдохни Дарья тогда, пропустив Анси, возможно, и Пхенчхан прошел бы скромнее…