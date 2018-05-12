Швейцарцы создали первый смартфон с «холодным» кошельком для криптовалют 12.05.2018, 11:57

Гаджет устроен на технологии блокчейн.

Швейцарский стартап Sirin Labs представил смартфон под названием Finney. Главной особенностью данного устройства является то, что оно основано на технологии блокчейна, передает ITC.ua.

Смартфон имеет шестидюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и плотностью пикселей 402 ppi. «Сердцем» смартфона является флагманский процессор SoC Snapdragon 845, который дополняют 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 8-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА∙ч.

Наибольший интерес с точки зрения характеристик вызывает встроенный под поверхность экрана дактилоскопический датчик. Производитель гарантирует защищенность при работе с приложениями и сервисами, использующими блокчейн, обещает платежи без комиссии, полное шифрование (сообщения, звонки история посещения интернет-страниц) и многое другое.

Однако, главной особенностью смартфона является возможность использовать его в качестве кошелька для криптовалют. Примечательно, что сам кошелек изолирован от остальной функциональности, активируется только при нажатии определенной кнопки и отключен, когда не используется. Устройство функционирует под управлением операционной системы Sirin OS с открытым исходным кодом, построенной на базе Android 8.1. Стоимость уникального смартфона составит 999 долларов.