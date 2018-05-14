Журналиста Павла Можейко оштрафовали на $429 1 14.05.2018, 15:59

Фото: svaboda.org

В суде против журналиста свидетельствовал милиционер.

В Ленинском суде Гродно объявили приговор журналисту Павлу Можейко: штраф 857 рублей. Согласно милицейскому протоколу, его обвинили в «работе на иностранное СМИ» без аккредитации. В суде против Павла свидетельствовал милиционер, передает «Радыё Свабода».

Протокол на Павла Можейко составили сотрудники Ленинского РОВД Гродно. В нем Можейко обвиняют в нарушении ч.1 ст.35 и ч.15 ст.1 Закона «О средствах массовой информации».

В протоколе говорится, что 25 марта в Коложском парке во время проведения массового мероприятия посвященного столетию Белорусской Народной Республики Можейко, не имея аккредитации журналиста иностранного средства массовой информации, брал интервью в прямом эфире у активиста Вадима Саранчукова и позже разместил на сайте телеканала «Белсат» с целью дальнейшего распространения.

Можейко сказал, что власти дали в очередной раз понять независимым журналистам, что в принципе ничего по отношению к ним не изменилось.

«Они позволили провести мероприятие, но настолько насколько им это нужно. Мол, вы тут играйте, но милицейская дубинка где-то рядом и мы ее не спрятали...» - говорит Можейко.