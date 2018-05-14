Цена барреля Brent впервые за 3,5 года превысила $78 14.05.2018, 19:02

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Последний раз на этом уровне Brent торговалась в ноябре 2014 года.

Цена фьючерса на поставку в июле 2018 года североморской нефтяной смеси марки Brent с поставкой превысила $78 за баррель, достигнув отметки $78,14, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Последний раз выше $78 нефть Brent торговалась 26 ноября 2014 года, передает РБК.

Котировки нефти растут с начала года. В последние несколько недель они преодолели несколько ключевых отметок, в частности, в конце апреля нефть Brent торговалась на отметке выше $75 за баррель, а 7 мая пробила отметку в $76.

На минувшей неделе на рост цен на нефть повлияло также решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить приостановленные ранее экономические санкции против Тегерана.

Нефть утратила позиции осенью 2014 года во время обвала цен. Тогда котировки снизились вдвое: в сентябре 2014 года они составляли $100 за баррель, в январе 2015 года — $50.