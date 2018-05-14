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МЧС предупредило о возможных грозах на юге Беларуси

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  • 14.05.2018, 19:42

Вместе с ними ожидается сильный ветер.

Сегодня вечером, 14 мая, по южной половине страны ожидаются грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду, предупреждает МЧС Беларуси в своем Twitter-аккаунте.

Объявлен оранжевый уровень опасности. Ухудшение погоды ожидается в период с 5 до 11 часов вечера, сообщает Белгидромет.

– Берегите себя, а в случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112, - напоминает белорусам МЧС.

16-17 мая по Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Погоду будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном с центром над юго-востоком Польши.


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