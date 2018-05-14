Доходы накрылись медным тазом? 6 Вероника Белова, «Салiдарнасць»

14.05.2018, 21:08

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Семашко рассказал, сколько продано Geely.

У наших властей есть удивительное свойство: даже о самых плохих новостях сообщать радостно и с необычайной торжественностью. Вот и сейчас вице-премьер Семашко решил поделиться последними новостями с завода «Белджи».

В частности, Владимир Семашко рассказал, как хорошо идет рост производства и продаж автомобилей Geely. И привел цифры: за январь-февраль завод выпустил 265 автомобилей, за март — 507 автомобилей произведено и продано. В апреле объем выпуска достиг 910 машин, план на май — 960.

— Идет освоение нового седанчика, рынок его тоже требует, — игриво и задорно сообщил вице-премьер.

А теперь давайте оценим, достаточно ли поводов для такой радости у Семашко?

Путем нехитрого арифметического сложения выясняем, что за 4 месяца прошедшего года «Белджи» удалось продать 1682 автомобиля (если выгорит в мае, будет 2642). Много это или мало?

Напомним, что еще в феврале сам Семашко заявил, что «БелДжи» должен к концу года продавать по 8 тысяч (!) машин в квартал. Как видим, эта цифра несколько отличается от нынешних полутора тысяч за 4 месяца.

Примечательно, что, открывая завод «Белджи», Александр Лукашенко поставил задачу выпускать ежегодно «хотя бы» 60 тыс. (!) автомобилей.

— И сегодня правительству поручено разработать меры, которые позволят нам продавать хотя бы 60 тысяч автомобилей на внутреннем и внешнем рынках. Это небольшое количество, но 60 тысяч — прибыльная работа, хорошая заработная плата трудового коллектива, — заявил тогда диктатор.

При этом для выхода на рентабельность предприятию, как отмечалось, необходимо реализовывать минимум 35 тысяч автомобилей в год.

И что-то подсказывает, что даже немного приблизиться к этой цифре при нынешних скромных показателях в 1682 автомобиля вряд ли удастся. А значит, завод еще долго будет тянуть деньги из нашего кармана, превратившись в очередной мертвый груз.

Ну а чиновники продолжат петь радостные оды белорусскому машиностроению и рассказывать, какой небывало популярностью пользуются наши «седанчики».

Вероника Белова, «Салiдарнасць»