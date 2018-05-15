Как белорусу съездить в путешествие всего за один доллар 15.05.2018, 9:40

Обзор бюджетных вариантов для этого лета.

Издание citydog.by в рубрике «Недорогие путешествия» рассказало о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Улететь в Барселону и вернуться в Варшаву за 61 евро

Ryanair предлагает дешевые билеты – на этот раз советуем обратить внимание на Испанию. Летом можно улететь из Варшавы в Барселону или на Майорку и вернуться обратно за 61 евро. В Барселону дешевые билеты в системе бронирования авиакомпании остались на июнь и август. А на Майорку – в конце июня, и мы вам ее настоятельно рекомендуем!

Но вместо Испании можно улететь в Израиль

Это уже акция другой лоукост-авиакомпании Wizz Air. Они предлагают провести отпуск в Тель-Авиве и потратить на самолет туда всего 27 евро. Это если вы не клуба избранных – для них билет вообще стоит 17 евро. Таких дешевых билетов обратно пока нет, но тут стоит подумать, нужны ли они вам.

Маршрутка обойдется в 2 рубля

Невероятная акция, которую все мы так долго ждали. Проезд в маршрутке Минск–Слуцк и Слуцк–Минск теперь стоит 2 рубля. Наконец-то можно вырваться из этого Минска и всласть попутешествовать по Беларуси!