В Ираке обнаружен древний затерянный город 15.05.2018, 17:21

В развалинах древнего дворца ученые нашли сосуд с 92 клинописными табличками.

На севере Ирака обнаружены руины затерянного города-государства Мардаман. Раскопки на этом месте уже несколько лет ведут немецкие археологи, однако до сих пор им не удавалось установить, какой именно город они нашли. Теперь же, как пишет Live Science, в развалинах древнего дворца ученые нашли сосуд с 92 клинописными табличками, пишет журнал «Дилетант».

Экспертам удалось расшифровать надписи и установить, что в них описываются события из жизни города Мардаман, который был основан примерно в 2800 году до нашей эры. Пика своего развития он достиг в 1900−1700 годах до нашей эры. Найденные таблички относятся к периоду, когда Мардаман был частью Ассирии и управлялся наместником. Клинописные тексты повествуют об административных и коммерческих делах, которые наместник вел с местными жителями.