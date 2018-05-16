Белорус в Турции: Преподаватель университета здесь зарабатывает $2500 6 16.05.2018, 8:52

Как потомок ивьевских татар переехал жить в Анталию.

Бекир родился и вырос в Минске. Сын мамы-белорусски и папы-татарина. Из тех ивьевских татар, которые живут в Беларуси уже 620 лет. В переводе его имя означает — мудрый. Насколько мудрым было его решение переехать в Турцию — в нашем материале tut.by.

На старте

Я оканчивал одну из столичных белорусских гимназий и всерьез раздумывал о поступлении в Белорусский государственный университет на юридический факультет. Но как-то в Сети наткнулся на информацию о программе университетского обучения Türkiye scholarships bursları. Это по сути грант, который покрывает студентам из любых стран расходы на учебу и предоставляет стипендию.

Что было нужно сделать: 1. Сдать TOEFL не менее чем на 75 баллов — у меня это успешно получилось. 2. Предоставить аттестат об окончании средней школы со средним баллом не менее 7,5 — у меня 9.

Кампус университета

Все эти документы я отправил по электронной почте. Потом меня ждало интервью в посольстве, где мне задавали понятные вопросы: почему именно Турция, почему я хочу учиться, какой регион для учебы я бы выбрал? (Забегая вперед, скажу, что мое пожелание учли.) Также в посольстве показал все свои дипломы и грамоты, которые накопились за годы учебы. И тут, нужно сказать, я приехал хорошо подготовленным: с огромной кипой бумаг. Я 10 лет занимался спортивно-бальными танцами — оттуда были конкурсные дипломы. Начиная с 5-го класса активно принимал участие в школьных олимпиадах и не раз занимал призовые места в дисциплинах: русский и белорусский языки, биология — привез с собой и эти, и другие похвальные грамоты.

В итоге мне сказали: «Поздравляем, вы прошли отбор, приезжайте оформлять визу в посольстве. Вам предстоит учеба в университете региона Анталия, города Алания». Алания была в списке тех трех населенных пунктов, которые я выбрал как предпочтительные для учебы. Это, пожалуй, самый теплый город во всей Турции, в конце февраля здесь начинают созревать апельсины, которые можно просто срывать и есть.

Я не знал, что будет дальше, поэтому немного боялся. Ведь я уезжал из Беларуси, где живут мои родные и близкие. Конечно, я сомневался и даже сдал централизованное тестирование для подстраховки, и набрал подходящий для поступления в БГУ балл. Мне было тогда всего 17 лет — все эти волнения вполне объяснимы. Но в итоге я решился.

С приездом!

Когда я приехал в Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, то очень удивился что в секретариате моего «английского факультета» английского языка не знает никто. А я, в свою очередь, не знал турецкого дальше слова «мерхаба» — «здравствуйте». Приключения продолжились, когда стало известно, что английский факультет не набрался и меня перевели на аналогичный, но турецкий. Для того чтобы я быстрее выучил язык, меня отправили в Tömer — это языковая школа. Из всех учителей, работавших там, только один знал английский. Все остальные — турецкий.

Было ужасно сложно, преподаватели говорят быстро, никаких поблажек за то, что ты иностранец тебе не дают. Очень было тяжело объясняться в первое время. Но нужно признать, что стимул сломать языковой барьер от этого стал только сильнее.

Группа студентов подобралась интернациональная. Много ребят с африканского континента, много с постсоветского пространства: Казахстана, Дагестана, Узбекистана — и это так здорово! Я очень многое узнал о культуре других стран. Это мне очень пригодилось в жизни и еще пригодится.

Турция по качеству образования сильнее Беларуси. Турецкое образование ценится. Например, местные работодатели всегда предложат более высокую зарплату человеку с дипломом высшего учебного заведения. А наши?

Кстати, всего 30 процентов турецкого населения имеет диплом бакалавра или магистра. А вот школьное есть у 46 процентов, среднее специальное — у 13 процентов.

Многие не идут получать высшее образование, потому что им банально не хватает денег. Бесплатные в школе только первые 8 классов: 5 начальных и 3 средних. Их оплачивает государство. А вот с 9-го по 12-й (здесь всего 12 классов школы. Именно столько необходимо окончить для поступления в университет) нужно платить. Поэтому кто-то даже школу не оканчивает и сразу идет работать. Работы здесь всем хватает, особенно в туристический сезон, который длится 7 месяцев в году.

Один семестр в государственном университете, а я учусь именно в таком, стоит чуть менее 100 долларов.

Однако здесь нет пересдач. Завалил экзамен — нужно начинать все заново в следующем году либо оплачивать дополнительное летнее обучение. А вот там стоимость выходит очень порядочная.

Платишь, кстати, за все. Я иду в студенческую библиотеку и беру книгу. Допустим, забываю вернуть ее вовремя. И тут же с моей банковской карты (которая связана с читательским билетом) автоматически снимается штраф.

Про жилье

Университет предоставляет всем студентам бесплатное проживание в студенческом общежитии — юрте. Условия там очень неплохие: бассейн, спортзал, в комнатах кондиционеры. Это не разваленный какой-то дом без ремонта на окраине. Но поскольку я очень привык жить один, а у родителей в первое время была возможность мне помочь, я решил снять для себя апарт-отель. Это означало: общая ванная комната, возможно сосед рядом — зато всего 160 долларов и первая береговая линия.

По ценам на аренду жилья Алания с Минском примерно равнозначны. Сейчас я снимаю двухкомнатную квартиру в тихом хорошем спальном районе за 170 долларов. Здесь внутри жилого комплекса есть баня, бассейн и другие бонусы, но за них нужно платить айдат — налог — 60 евро в месяц.

Про медицину

Поскольку у меня студенческий вид на жительство, для его получения необходима обязательная медицинская страховка, к счастью, мой грант включает в себя сумму страховки. Правда, сумма обязательной страховки покрывает далеко не все твои расходы, если ты вдруг заболеешь.

Да, тут есть государственные больницы, оснащенные на очень хорошем уровне, но там всегда большие очереди, потому что все бесплатно.

Большим спросом пользуются частные клиники. Как-то у меня заболело ухо — поход к врачу обошелся в 50 евро. А ведь меня просто осмотрели и выписали рецепт. Страховка покрыла только 30 процентов от этой суммы. Но вот если вам в течение недели не помогло назначенное доктором лечение, то ты должен прийти в больницу и сообщить об этом. Тогда тебя начинают обследовать уже за счет клиники и страховка в этом случае полностью покрывает ваши расходы.

Зарплаты

Уровень зарплат здесь примерно на 30 процентов ниже, чем в Стамбуле. Потому что город все-таки в основном зарабатывает на туризме. Основные доходы приходятся на сезон: с мая по ноябрь. Обычно люди работают 7 месяцев в году, чтобы оставшиеся 5 заниматься своими делами. В разных отраслях — естественно, все по-разному.

Официант без чаевых получает порядка 480 долларов в месяц.

А вот учитель в школе — 1500 долларов, университетский преподаватель — 2500 долларов.

Я сам начал работать, когда мне исполнилось 18 лет. Тогда я решил с пользой провести лето и устроился на работу риелтором. Мне платили всего 500 долларов в месяц.

Потом те же самые люди, у которых я работал риелтором, решили открыть ресторан. Позвали на работу меня. Я начинал с должности официанта. А после окончания рабочего дня мыл кухню. Потом понемногу учился готовить и стал собирать диет-пакеты — специальное разработанное шестиразовое питание для спортсменов. Далее обучался управлению персоналом, и так потихоньку дошел до старшего администратора, который занимается тем, что контролирует запас продуктов, своевременный приход-уход с работы, внешний вид персонала, опрятность помещения, соблюдение санитарных норм поварами.

Было непросто. Я приезжал и открывал ресторан в 7 утра, в 9 заходили первые гости, а в 12 я уже был на учебе. После возвращался из университета на работу до 23 часов. Такой график был каждый день и без выходных. Сначала я работал практически за «респект», а в конце получал от 1000 до 1500 долларов, в зависимости от того, сколько заведение заработало за месяц. Это был замечательный опыт, который помог мне научиться распознавать характеры и нрав людей. Так, например, теперь я сразу могу сказать: будет человек приходить на работу вовремя или нет.

О турках

Турки очень самоуверенные и чаще всего будут поступать так, как им хочется. Они всегда считают, что отработали идеально и лучше сделать было просто невозможно.

Есть турки, которые улыбаются в лицо и клянутся в вечной дружбе, а на самом деле пытаются сорвать с тебя последний клок одежды. Но есть и такие примеры: как-то мой автобус не пришел, и я должен был идти через весь город пешком под дождем и ночью. Незнакомый человек остановился и подвез меня абсолютно бесплатно.

В целом Турция скорее дружелюбная страна, никто не хочет тебя оскорбить. Очень гостеприимные люди, которые всегда стараются помочь. Полиция совершенно другая. В Минске, когда видишь милиционера, хочешь побыстрее пройти мимо. А здесь — не так. Вот если ты, например, заблудился и спросил дорогу у полицейского, то он не только все расскажет, покажет, но и даже подвезет, если у него будет такая возможность.

А еще в Турции очень сложно познакомиться с девушкой, совсем другая культура общения с противоположным полом.

Мне не очень приятно, что в турецком языке Беларусь называется Бияз Руссия, Бияз — значит белый, но как правило все слышат и обращают внимание только на второе слово — Руссия — Россия. И начинаешь долго объяснять, что нет, у нас своя история, у нас своя культура, мы — отдельный народ, мы — не русские. Все равно многие реально не понимают разницы. К славянам тут достаточно хорошо относятся, хотя, когда я искал квартиру, то в жилом комплексе, где я в итоге поселился, россиянам квартиры не продавали и не сдавали. Так решил владелец и застройщик у которого был негативный опыт общения с россиянами.

Ну и нужно помнить, что в магазинах здесь все люди туристы (я имею в виду частные магазины). Тебя очень хотят «обуть» или «налюбить», если дословно перевести слово, которым это тут называется. И тебе с ходу называют цены в разы выше реальных. Поэтому перед поездкой полезно выучить несколько слов на турецком, так вы покажете, что вас не так-то просто обмануть. Плюс к вам будут лояльнее относиться — ведь вы проявили уважение к местной культуре.

Про религию

Ататюрк (первый президент Турецкой Республики. — Прим. ред.) в свое время очень многое сделал для того, чтобы превратить исламское государство в светское. Здесь никто не будет стыдить девушку за то, что она не носит паранджу, или, наоборот, — носит.

В Алании много так называемых европеоидных турок, которые и пьют, и курят, и в мечеть не ходят. Нужно знать, что 30 лет назад здесь практически ничего не было, но однажды приехали немцы, им понравилась природа, они начали вкладывать сюда деньги. А Турки быстро переняли европейские привычки.

Я — мусульманин. Но считаю, что главное — оставаться честным человеком, а религия тут ни при чем. Постоянно вижу здесь много примеров, когда человек обманывает других и постоянно ходит в мечеть замаливать грехи, а потом все заново.

Про чиновников

Наверное, с любым чиновником в Алании можно договориться о встрече, выпить чаю и обсудить наболевшие вопросы. Например, мне хочется больше зелени в городе. Создается петиция. И если ее подписывает нужное количество человек, то буквально через месяц появляется новый парк. Или детская площадка — что люди захотят. Здесь чиновники идут тебе навстречу, хотят помочь населению. Они знают, что если ты не будешь внимателен к требованиям людей — тебя очень быстро заменят на другого человека.

Праздники

Это не очень стандартно, но я посоветовал бы приехать в Турцию на День защиты детей — 23 апреля. Все закрыто, выходной, и все люди, у которых есть дети, семьи отправляются в центр города где повсюду организованы развлечения, игры, конкурсы — все за счет государства. Это очень красивый и интересный праздник.

Цены, транспорт и кредиты

Алания — небольшой город, поэтому гораздо быстрее здесь передвигаться на велосипеде. На автобус выгодно купить студенческий проездной, по которому цена однократного проезда составит всего лишь 50 центов. Все автобусы комфортабельные и с кондиционерами. Ходят часто и по расписанию. У многих студентов есть машины. Их либо дарят родители, либо студенты покупают по специальному кредиту. Это даже скорее рассрочка, нежели кредит, потому что проценты на эту сумму не начисляются. Если ты студент и гражданин Турции, то тебе могут дать сумму до 5 тысяч долларов. Все деньги сразу или по частям — как угодно. Выплаты по этой рассрочке начинаются только после того, как ты официально устроишься на работу. Определенную сумму у тебя ежемесячно начнут высчитывать из зарплаты.

Кстати, кредиты тут достаточно популярны. Мой знакомый друг — повар — должен порядка 60 000 долларов разным банкам. Но на эти деньги он уже купил себе здесь квартиру и машину. Хотя теперь работает только на выплату долгов. Проценты по кредитам здесь разные. Часто у застройщика есть договор с банком, и деньги на покупку квартиры тебе выдаются без процентов. Кредит на машину потянет на 1,4 процента годовых, а кредит на свадьбу стартует от 0,791 процента годовых.

Цены на повседневные товары считаются высокими. Булка хлеба — 10 евроцентов, килограмм курицы-бройлера — 3 евро, куриной грудки — 2,5 евро. Пачка самых плохих сигарет — 2 доллара, хорошие от 3,5, пиво стоит 4 доллара, а более крепкий алкоголь вообще очень дорогой.

Поесть в кафе национальной еды (не в ресторане) совсем недорого: первое и второе — суп + курица с рисом (например) обойдется в 4 евро.

Национальная кухня — это прежде всего сладости и блюда из мяса. О последних всегда нужно помнить: просите не острое. Иначе маленькие перчики-холопеньо буквально сожгут вас изнутри.

Сладости, если честно, белорусские мне нравятся больше. Местная выпечка часто готовится на очень тяжелом тесте. А торт может только называться тортом, а на поверку оказаться шоколадным пудингом.

Цены на одежду здесь более чем приемлемые. Я не закупаюсь на базарах (там еще дешевле), а обычно в магазинах масс-маркета (таких, как LC Waikiki). Здесь майка-поло стоит 2−2,5 доллара, а на скидке можно и за доллар забрать. Стоимость мужского костюма отличного качества от местных производителей начинается от 80 долларов.

Планы

После окончания университета я обязан по договору 1,5 года отработать в турецкой компании: в Турции или в Беларуси — не имеет значения, я могу выбирать. Пока я думаю, что это будет Турция. Скорее всего, я буду подавать документы для получения турецкого гражданства. Это должно быть несложно. Если в течение 4-5 лет ты постоянно проживаешь в Турции и не выезжаешь больше чем на полгода — можно смело претендовать на получение национального паспорта. Интересно, что если вы работаете на государство: или в банке, или в университете, то вы получаете паспорт особой серии, который позволяет работать без визы в любой стране Европы.

Конечно, я скучаю: в последнее время ездил в Беларусь не так часто, как хотелось бы, из-за непростых отношений с военкоматом. Они постоянно считают, что я уклоняюсь от службы, хотя все документы о моем обучении у них на руках. Поэтому мои родственники ездят ко мне сами. Бабушка и дедушка примерно раз в год прилетают, раз в год — мама, отец иногда два раза в год может прилететь. Очень тяжело даются встречи-расставания, после которых начинаются тоска и депрессия. Одна-две недели пролетают так незаметно, и вот я опять один. Но я иду к своей цели, к получению международного диплома бизнес-аналитика. И точно знаю, что в Турции мне всегда дадут шанс. Если здесь видят, что ты хочешь работать, можешь работать и любишь это делать — есть реальная возможность пробиться высоко наверх.