Как белорусам сэкономить на отдыхе в Европе 17.05.2018, 11:02

Что выбрать – автобусные туры самостоятельно и с турфирмой?

Сколько раз, глядя на цену автобусного тура, вы думали, что туристов обирают до нитки? Или, наоборот, – что уложиться в 200 евро, посетив 6 европейских городов – настоящий подарок для путешественника?

Портал TIO.BY решил провести небольшой челлендж: повторить популярные автобусные маршруты, которые предлагают белорусские турагенты, с помощью подручных средств, то есть «Букинга» и европейских автобусных перевозчиков, и сравнить получившиеся затраты:

«А как говорят, дешевле можно всегда. Даже если вы действительно выгодно купили билет Минск-Варшава, найдется кто-то, кто в этот же день съездит с тремя пересадками через Белосток и заплатит в два раза меньше.

Поэтому сразу оговорим, что для чистоты эксперимента мы, во-первых, сделали все возможное, чтобы самостоятельные туристы не потеряли в комфорте: если в программе у «пакетников» указан прямой переезд Прага-Минск, мы не будем пересаживать туриста в Варшаве, хоть это и вышло бы дешевле.

Во-вторых, туристы будут проводить в городе примерно столько же времени, сколько и путешественники из взятого для сравнения тура. Итак, что будет, если самостоятельный путешественник решит взять за основу маршрут пакетного тура?

Берлин-Амстердам-Прага Прага – очень удобная локация: жилье дешевое, город красивый, а за 10 евро можно скататься на автобусе, например, в Карловы Вары и обратно.

На выходе получается минимум затрат и максимум впечатлений: в общем, беспроигрышный вариант. Поэтому один из самых популярных вариантов автобусных туров – непродолжительная поездка по европейским столицам, среди которых обычно фигурирует Прага. Чаще всего Прагу предлагают «в комплекте» с Дрезденом либо Веной и Будапештом, но иногда туристов привлекают и городами подороже: Берлином, Парижем, Амстердамом.

При этом отель, скорее всего, будет расположен за пределами города: ну еще бы, ведь самый дешевый хостел в Амстердаме будет стоить как отель 3* в Праге, а то и дороже. Поэтому в случае с Нидерландами туристов вообще могут поселить в каком-нибудь приграничном немецком городке.

Итак, мы присмотрели тур «Берлин-Амстердам-Прага» по цене 150 евро+45 рублей туруслуга (то есть в сумме 170 евро). В цене переезд, 3 ночи в отеле и завтраки. Весь первый день у туристов занимает дорога. В программе указано, что путешественники ночуют в транзитном отеле на территории Польши.

Действительно, от Минска до Берлина неблизко, и долгий переезд был бы утомителен. Для ночлега мы выбрали город Познань и, чтобы наши самостоятельные туристы не потеряли в комфорте, нашли для них прямой переезд Минск-Познань за 46 евро.

Более бюджетным вариантом было бы доехать до Варшавы (от 22 евро), а затем купить билет до Познани (от 5 евро). Иногда можно найти очень дешевые билеты Варшава-Берлин – например, за 5 евро. Но наша цель – чтобы турист остался полон сил и не провел ночь в автобусе: поэтому 46 евро уходят в карман Eurolines».