Магазин, отказавшийся нанять белорусскоязычного работника, попросил прощения 17.05.2018, 11:55

Изображние: @_Slashman

Скандальная история получила продолжение.

Руководство компании «Спорт Фьюжн» извинилось «за недостойное поведение и недостаточную компетентность своего сотрудника, превысившего свои служебные полномочия», сообщает «Белсат».

В письме ООО «Спорт Фьюжн» отмечается, что работник будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Что произошло?

Пользователь Twitter’а @bawola_glowa (Jahor Tubielievič) опубликовал в своем аккаунте скриншоты разговора с представителем магазина «Adidas», расположенного в ТЦ «Корона-Замок». Из них следует, что парня не возьмут на работу, потому что тот говорит по-белорусски.

«Я не отказывался разговаривать с покупателями по-русски. Об этом никто и не спрашивал», – уточнил в беседе с Belsat.eu Jahor Tubielievič.

Глава розничной торговли официального представителя «Adidas» и «Reebok» в Беларуси сообщил Belsat.eu, что решение не принимать на работу белорусскоязычных не является официальной позицией компании и пообещал разобраться «что было в голове» представителя магазина.

15 мая юрист, общественный активист и инициатор кампании «Справаводзтва па-беларуску!» Игорь Случак написал в Мингорисполком жалобу на представителя магазина «Adidas». По словам юриста, такие действия работодателя могут нарушать статью 9.22 «Нарушение законодательства о языках» Административного кодекса, создавая «препятствие и ограничение в пользовании государственным языком». Игорь Случак просит привлечь представителя магазина к административной ответственности.

«Мы же не в Европе»

16 мая стало известно о еще одном случае некомпетентности работников, работающих в сети магазинов «Adidas-Reebok». На этот раз клиенту, заказвшему себе обувь, сказали, что в магазине по ул. Максима Богдановича в Минске есть его размер (клиент думал, что речь идет о «европейском стандарте» размеров). На месте выяснилось, что речь шла о «российской» системе размеров. На возмущение клиента представитель магазина отреагировал фразой: «мы же не в Европе».