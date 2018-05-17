Принцесса Шарлотта станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри 17.05.2018, 13:40

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Фото: EPA

Четырехлетний принц Джордж будет пажом на свадьбе.

Кроме того, вместе с принцессой Шарлоттой подружками невесты станут две крестницы принца Гарри – 3-летняя Флоренс ван Катсем и 2-летняя Зали Уоррен, и две крестницы Маркл. Также подружкой станет дочь подруги Меган, известного канадского стилиста Джессики Малруни – 4-летняя Айви Малруни, пишет segodnya.ua.

Мальчиками-пажами будут 4-летний принц Джордж, старший ребенок герцога и герцогини Кембриджских, крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни – 7-летние близнецы Брайан и Джон.