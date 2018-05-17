Путин поручил запустить серийное производство джипов и седанов «Кортеж» 6 17.05.2018, 21:30

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В рамках проекта «Кортеж» будут созданы лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым предложил наладить серийное производство джипов и седанов проекта «Кортеж». На встрече в Сочи глава госкорпорации представлял президенту РФ отчет о работе «Ростеха» за 2017 год, передает РБК.

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — сказал президент РФ (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что такие машины смогут себе позволить не только богатые россияне, но и люди с любым достатком. «Микроавтобусы [в линейке «Кортеж»] хорошие, можно будет использовать для семей с детьми», — добавил Путин.

Говоря о своем впечатлении о лимузине проекта «Кортеж», который использовался во время инаугурации, Путин сказал: «Хороший». Чемезов сообщил президенту РФ, что ему поступает много звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные лимузины. Путин положительно отнесся к тому, чтобы и этот автомобиль был пущен в серийное производство, отмечает агентство.

В рамках проекта «Кортеж» будут созданы лимузин, седан, внедорожник и минивэн. В Министерстве торговли и промышленности ранее заявили, что уже к осени 2018 года появится возможность заказать автомобили проекта «Кортеж». И.о. министра торговли и промышленности Денис Мантуров говорил, что стоимость серийных автомобилей проекта «Кортеж» составит более 10 млн руб.