В Витебске не работает фонтан за миллион долларов 18.05.2018, 16:11

1,697

Фото: Сергей Серебро

Фонтан остается законсервированным.

Новый фонтан в парке Фрунзе, которым в Витебске заменили построенный в 1978 году, остается законсервированным, пишут «Народные новости Витебска».

Новый светодинамический фонтан смонтировали в 2017 году и успели запустить перед началом фестиваля «Славянский базар в Витебске».

На зиму, как и большинство других фонтанов Витебска, это накрыли специальным куполом из поликарбоната, укрепленного на металлической раме. Однако, если остальные фонтаны в областном центре заработали с наступлением теплой погоды, этот остается законсервированным.

Фото: Сергей Серебро

Замена старого фонтана, отслужившего почти 40 лет, была произведена в рамках расчистки Витьбы и поддержание гидрологического режима и санитарного состояния реки. Тендер на эти работы выиграло общество с ограниченной ответственностью «ПлиссаСтрой» предложившее цену в 2 364 910 рублей 73 копейки, финансировалось строительство из городского бюджета.