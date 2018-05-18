Шесть небольших, но уникальных белорусских музеев 3 18.05.2018, 18:48

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Поездка в один из этих музевв может стать увлекательным туром одного дня или целого уикенда.

Kp.by рассказал об уникальных музеях в деревнях и поселках.

Монмартр в Смиловичах

Яркая звезда парижского Монмартра, обители знаменитых художников-модернистов начала ХХ века, - уроженец Смиловичей Хаим Сутин. Пока в Минске не стали выставлять оригиналы мастера, единственной возможностью проникнуться духом его творчества и узнать подробности биографии художника был небольшой музей «Пространство Хаима Сутина» при центре детского творчества в этом горпоселке. Тем более ехать в Смиловичи Червеньского района всего ничего - полчаса на авто или маршрутке.

Музей «Пространство Хаима Сутина»

За 10 лет своего существования музей разросся. Кроме биографического зала и атмосферного парижского кафе здесь появилась галерея для сменных выставок. А всего пару лет назад и экспозиция, посвященная Шраге Царфину - товарищу Сутина, еще одному художнику из Смиловичей, завоевавшему признание в европейском искусстве.

Рок-музей в деревне

В деревне Старые Василишки Щучинского района размещается единственный в мире музей рок-музыканта в его отчем доме. А родился здесь Чеслав Немен - польская и европейская рок-звезда 1970-х. В Беларуси, в том самом доме, он прожил 19 лет. Тут сформировалась его личность, тут он влюбился в музыку и стал сочинять. Неудивительно, что и в зените славы Немен во время гастролей по СССР обязательно стремился побывать на малой родине.

Единственный в мире музей рок-музыканта

Фото: СЕРГЕЙ ТРЕФИЛОВ

Со временем дом стал магазином, а потом оказался заколочен. Но усилиями энтузиастов из Минска здесь открыли музей Немена, воссоздали уникальную атмосферу западно-белорусской деревни, сюда тысячами стали ездить туристы. А еще на единственной улице села - костел Святых Петра и Павла начала ХХ века с недавно получившим вторую жизнь органом. Такие места стоят поездки продолжительностью в 3 часа от столицы.

Бахус и стеклотара

Пожалуй, в деревне Локтыши Ганцевичского района находится самый звонкий музей Беларуси - его экспонатами стали бутылки из-под алкоголя. Здесь есть емкости со всех концов света разной формы и цветов с самыми невероятными этикетками. Как все это умещается на скромных площадях сельского ДК, сложно и представить. А ведь создатели поработали даже с тематическими зонами для стеклянной коллекции. Это, скажем, тара от напитков, названных в честь героев древнегреческой мифологии, профессий (от пиратов до офицеров), музыкальных инструментов и жанров (скрипки, гитары, серенады), персон (знаменитые князья, графы, военачальники).

Самый звонкий музей Беларуси.

Фото: minsknews.by

Кроме развлекательной функции музей рассказывает и о последствиях злоупотребления алкоголем. Как это все сочетается, стоит посмотреть своими глазами, так что путь порядка 5 часов на авто из Минска вряд ли испугает культурного туриста.

Секреты икон и рушников

Все о прошлом Ветки, небольшого райцентра под Гомелем, знают в местном музее старообрядчества и народных традиций. Уже от резных деревянных ворот это место погружает в атмосферу прошлого небольшого городка, которому было суждено стать столицей белорусских старообрядцев. А еще этот край славен ткачеством. Одна традиция деревни Неглюбка чего стоит - совершенно своеобразный мир узоров и образов.

Музей старообрядчества и народных традиций

Фото: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО

Как старообрядцам удалось пронести свою веру и обычаи сквозь годы гонений как до революции, так и в советское время? Что характерно для неповторимых местных икон? Почему узоры местного ткачества до сих пор не могут разгадать? Чтобы получить ответы, обязательно побывайте в Ветке - это всего полчаса от Гомеля.

Яблоки белорусского Мичурина

В деревне Алашки селекционер-самоучка Иван Сикора (его называют белорусским Мичуриным) создал уникальный гибридный яблоневый сад. В нем, гласит памятный знак (конечно, в виде яблока), посадили 1044 дерева. Более двух десятков лет назад создали в Алашках и яблочный музей. Свой сад селекционер начал выращивать еще до воссоединения Западной и Восточной Беларуси, не запускал его в годы войны. За несколько десятилетий Сикора опробовал 600 сортов яблок, 500 - крыжовника, 100 сортов груш, а его коллекцию роз в 1930-х признали одной из лучших в Европе. Но яблоки этого селекционера, конечно, известны прежде всего. Один из выведенных им сортов так и называется «Память Сикоры» - его называли в свое время яблоками ХХI века.

В Алашках создали яблочный музей.

Фото: braslaw.by

Если за три с небольшим часа приехать в Шарковщинский район Витебщины в сезон, можно попробовать, чем же так уникальны местные яблочки. Кстати, вокруг яблока крутится и фолк-фестиваль - он проходит в августе.

И все-таки ткачи, а не ткачихи

Наверное, побывав в Музее истории слуцких поясов, все, от мала до велика, уж точно запомнят, что слуцкие ткачихи из знаменитого стихотворения Максима Богдановича - красивая, но все-таки легенда. Создавали сложнейшие пояса мужчины. Узнать историю и увидеть процесс превращения «шырокіх тканін» в легендарное убранство воочию и позволяет музей. Кроме копий самых знаменитых поясов тут представлены и фрагменты оригинальных артефактов. А также перед глазами предстанет завораживающий современный процесс ткачества, которое управляется компьютером!

Знаменитые слуцкие пояса

Фото: ВИКТОР ГИЛИЦКИЙ

В общем, пару часов на авто или маршрутке - и интереснейший срез культуры Речи Посполитой XVI - XVII веков вам гарантирован.