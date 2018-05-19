На водителя российского туравтобуса в Бресте завели уголовное дело 4 19.05.2018, 12:06

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Иллюстрационное фото

Водитель «забыл» 100 евро в паспорте на таможне.

На водителя туристического автобуса марки «Сетра», следовавшего из Польши в Россию через пункт пропуска «Брест», завели уголовное дело, сообщает Брестская таможня. Мужчина пытался «подкупить» таможенника для незаконного перемещения через таможенную границу алкоголя.

— Сотрудник таможни предупредил гражданина России о недопустимости совершения подобных противоправных действий. Вместе с тем в документах, переданных ему водителем для таможенного оформления, оказалась купюра достоинством 100 евро, — отмечают в Брестской таможне.

При таможенном досмотре в автобусе нашли 28 литров алкоголя. Напомним, ввозить на территорию ЕАЭС больше 5 литров алкоголя запрещено.

«Нормы беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива — 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При превышении этой нормы придется оплатить 10 евро за каждый 1 литр с верх позволенных трех. Максимально допустим провоз 5 литров алкогольной продукции», — отмечают таможенники.

На водителя туристического автобуса завели уголовное дело.

— По факту перемещения и недекларирования алкогольной продукции водитель привлечен к административной ответственности. Для дачи правовой оценки его действий материалы были переданы в правоохранительные органы. По результатам проверки Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 431 УК Республики Беларусь (Дача взятки), — отмечают в Брестской таможне

Брестская таможня напоминает, что в соответствии со ст. 43 Закона «О государственной границе» гражданам запрещается оставлять денежные средства в документах, предъявляемых для проверки, а также совершать действия, направленные на подстрекательство должностных лиц к нарушению законодательства.

Напомним, с 23 июля 2015 года сотрудники таможни могут составлять административные протоколы на тех, кто при пересечении границы передает документы со вложенными деньгами.

Тех, кто оставил в паспорте деньги при прохождении контроля на границе, могут оштрафовать до 50 базовых величин (1225 рублей). При повторном нарушении штраф увеличивается до 100 базовых величин (2450 рублей). Если же выяснится, что гражданин хотел дать взятку работнику таможни, на проверяемого могут завести уголовное дело.