закрыть
20 мая 2018, воскресенье, 15:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Роману Абрамовичу не продлили британскую визу

9
  • 20.05.2018, 14:24
  • 3,311
Роман Абрамович
Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Виза российского олигарха истекла три недели назад.

Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора. Об этом со ссылкой на источники в окружении бизнесмена сообщает "Радио Свобода" cо ссылкой на The Bell.

По данным издания, виза истекла три недели назад. Информации об официальном отказе в выдаче нет. Однако, как отмечает The Bell, самолет миллиардера последний раз был в Лондоне в начале прошлого месяца.

Из-за отсутствия визы Абрамович не смог вчера придти на финал Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед".


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко