Шотландия планирует провести новый референдум о независимости 20.05.2018, 17:02

Новый референдум может пройти после решения Британией всех вопросов по Brexit.

После решения Британией всех вопросов по Брекситу, Шотландия может рассмотреть вопрос о еще одном референдуме о независимости.

Как сообщает Reuters, об этом в эфире телеканала ITV заявила первый шотландский министр Никола Стерджон.

В частности, она заявила, что Шотландская национальная партия, которую она возглавляет, не будет блокировать повторный референдум касательно выхода Королевства из состава ЕС. Впрочем, по ее словам, скорее всего, в повторном референдуме Шотландия и Англия будут голосовать противоположно.

«Когда мы получим определенную ясность, о результатах Brexit и будущие отношениях между Великобританией и ЕС, которые, надеюсь, мы получим уже осенью этого года, я снова рассмотрю вопрос о сроках проведения референдума о независимости», - заявила Стерджон.