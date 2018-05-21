«Юность» и «Шахтер» стали фарм-клубами минского «Динамо» 21.05.2018, 21:56

С прежним фарм-клубом «Динамо-Молоденчо» сотрудничество прекращено.

Минское «Динамо» заключило соглашение о сотрудничестве с ведущими клубами открытого чемпионата Беларуси «Юностью» и «Шахтером», которые отныне будут фарм-клубами «зубров», передает официальный сайт минчан.

С прежним фарм-клубом «Динамо-Молоденчо» сотрудничество прекращено.

Сегодня в офисе ХК «Динамо-Минск» соответствующие документы подписали генеральный директор клуба Анатолий Курилец, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Юность-Минск» Алексей Торбин и директор ХК «Шахтер» (Солигорск) Юрий Будько.