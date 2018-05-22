NASA создаст в космосе cамую холодную точку во Вселенной 22.05.2018, 18:23

При такой температуре атомы практические перестают двигаться.

НАСА отправит аппарат на Международную космическую станцию, который в рамках проекта Cold Atom Laboratory создаст точку, которая на одну десятую миллиардов градусов выше самой низкой температуры во Вселенной — 0 Кельвина — −273,15 градусов Цельсия. Об этом пишет «Хайтек».

Проект Cold Atom Laboratory поможет ученым наблюдать за квантовыми свойствами ультра-охлажденных атомов. При помощи комбинации лазеров и магнитов появится точка ниже абсолютного минимума — −273,15 градусов Цельсия, всего на одну десятую миллиардов градусов выше 0 Кельвина.

При такой температуре атомы практические перестают двигаться — неизвестно, возможно ли подобное состояние атомов во Вселенной, ученые могли создать подобные условия только в лабораторных условиях.

Ученые называют это состояние атомов «Конденсат Бозе — Эйнштейна», в котором вещества, основу которого составляют бозоны, охлаждённые до температур, близких к абсолютному нулю, практически перестают двигаться. По мнению ученых, такие конденсаты считаются сверхтекучими — жидкостями с нулевой вязкостью, и этот эксперимент позволит лучше узнать их. «Если бы у нас была такая сверхтекучая вода, она бы вечно вращалась в стакане», — говорит менеджер проект CAL Анита Сенгпута.