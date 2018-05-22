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Жирафы в очередной раз удивили биологов

  • 22.05.2018, 19:28
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Мы очень мало знаем о поведении и экологии жирафов.

Принято считать, что размеры групп животных увеличиваются с увеличением количества хищников. Это связано с тем, что в более крупных группах риск гибели отдельных особей несколько ниже, а также животные более эффективно могут отслеживать приближение потенциально опасных хищников, пишет «Популярная механика».

Теперь же, в новом исследовании, проведенном специалистами из Бристольского университета (Великобритания), было показано, что количество хищников не оказывает влияния на размеры групп жирафов. «Это удивительно и демонстрирует, как мало мы знаем даже о самых базовых аспектах поведения жирафов», — отмечает ведущий автор данной работы Зои Мюллер (Zoe Muller).

Исследователи изучили две соседних популяции жирафов Ротшильда (Giraffa camelopardalis rothschildi), редчайшего подвида жирафов, обитающих в Кении. Специалисты учитывали ряд факторов, которые могли бы оказывать влияние на размеры групп животных. Одна популяция, как отмечается, не была подвержена какому-либо риску со стороны хищников; другая же жила на территории, где в большом количестве обитали львы.

Среди факторов, которые бы могли влиять на размеры групп, были, в частности, присутствие хищников, тип среды обитания, характеристики отдельных особей.

Исследование показало, что тип среды обитания оказывал некоторое влияние, однако главным фактором было, по‑видимому, поведение взрослых самок жирафов — они оказывались в менее крупных группах, когда имели детенышей (точнее, на размеры групп, как говорят авторы, «искусственно» влияло количество детенышей; когда же их статистически «убрали» из анализа, оказалось, что в действительности самки с детенышами образуют меньшие группы).

Это, как отмечается, идет вразрез с прошлым мнением, согласно которому взрослые женские особи, заботясь о детенышах, стараются формировать группы бо́льших размеров: исследование позволяет предположить, что все как раз наоборот.

«Мы заключили, что хищники не являются важным фактором для группирования жирафов», — сообщают авторы работы. При этом ученые отмечают, что для лучшего понимания сложного поведения и экологии этого недостаточно хорошо изученного вида требуется провести больше исследований.


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