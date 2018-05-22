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Cбербанк: Власти подогревают инфляцию в Беларуси

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  • 22.05.2018, 20:14
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Искусственное повышение зарплат плачевно скажется на экономике страны.

Некоторые белорусские банки заявляют о потенциальном снижении объема одобряемых кредитов на 20,0%. Об этом говорится обзоре, подготовленном центром макроэкономических исследований Сбербанка России, пишет сайт «Бизнес Новости».

Как отмечается в обзоре, спрос на кредиты способствует активизации потребления в Беларуси. Оборот розничной торговли в апреле вырос на 10,3%. На волне постепенного снижения ставок, роста доходов и реализации отложенного спроса рост портфеля кредитов физлиц ускорился в марте до 30,7%.  Быстрый рост кредитования заставил регулятора ввести административные ограничения на выдачу кредитов.

"С 1 мая банки вынуждены оценивать долговую нагрузку заемщиков, которая не должна превышать 40% от среднемесячного дохода заемщика. Подавляющее большинство кредитных организаций оценивали уровень долговой нагрузки и ранее, что должно облегчить имплементацию нового правила. Однако аппетит к риску был у всех разный. Некоторые банкиры заявляют о потенциальном снижении объема одобряемых кредитов на 20%", – констатируют аналитики Сбербанка.

В обзоре также отмечается, что всплеск потребительской активности и потребительского оптимизма в Беларуси происходит на волне роста доходов. В марте реальные зарплаты выросли на 13,8%. Получив директивное указание, государственные предприятия начали увеличивать зарплаты.

"Для крайне неэффективного и масштабного госсектора подобные решения означают дополнительное давление на финансовые результаты. Кроме того, зарплаты растут значительно быстрее производительности труда: 13,8% против 5,9% в I квартале. Такой дисбаланс будет оказывать давление на курс белорусского рубля и подогревать инфляцию", – прогнозируют в Сбербанке.


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