Видеофакт: SpaceX запустила 7 спутников за один старт 5 23.05.2018, 7:36

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При этом запуске ступень ракеты Falcon 9 использовали повторно.

22 мая компания SpaceX за один старт ракеты-носителя успешно выполнила два коммерческих заказа. Об этом сообщает NASA.

В 23:47 по минскому времени состоялся запуск Falcon 9, который доставил на орбиту Земли пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо-германских аппарата GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On), предназначенных для наблюдения за изменениями водного цикла и массы Земли.

При этом запуске маршевую ступень использовали повторно, но возвращать ее на землю не стали. Предыдущий полет первой ступени ракеты состоялся при запуске миссии Zuma 8 января 2018 года. Это будет уже 12-я первая ступень, которую используют повторно.