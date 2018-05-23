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Дочь погибшей от антибиотика: Уверена, мама не знала, что ей будут колоть

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  • 23.05.2018, 10:24
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Снежана Шпаковская прекрасно себя чувствовала, никогда особо не болела.

«У мамы была аллергия даже на пары цефтриаксона»

18 мая Снежану Шпаковскую госпитализировали в Центральную районную больницу, успешно провели операцию, а после укола антибиотика женщине резко стало плохо. 19 мая она скончалась, пишет kp.by.

- Мама прекрасно себя чувствовала, никогда особо не болела. Была очень активной и веселой. Чем только не занималась! Много лет работала в баре - сначала официантом, потом барменом… Обращаться к медикам она и не думала, - рассказывает Ольга, дочь умершей Снежаны Станиславовны. - Маме нужно был пройти плановую медкомиссию для работы. Когда проходила гинеколога, в матке обнаружили полип. Предложили удалить. Операция несложная. Но у нее, насколько я знаю, размер этого полипа был несколько больше, чем обычно, и врач сказал, что за ней хотят понаблюдать. Мало ли, откроется кровотечение или возникнут какие-нибудь осложнения. Отправили в Столинскую центральную районную больницу, операцию сделали утром 18 мая. После мы созвонились. Она говорила, что отошла от наркоза, все нормально, но очень хочет спать. Мы созванивались примерно в 20.30. Она сказала: «Сейчас схожу на укол, а потом спать». И мы распрощались.

Все родные и близкие знали, что Снежана Станиславовна была аллергиком.

- У мамы была ярко выраженная аллергия даже на пары цефтриаксона, - говорит девушка, едва сдерживая слезы. - Как-то ей пришлось сделать инъекцию этого антибиотика внуку. Видимо, вдохнула его пары - тут же почувствовала себя плохо. Лицо покрылось пятнами, стало тяжело дышать…

Тем самым уколом, на который после разговора с дочерью пошла Снежана Станиславовна, был цефтриаксон…

- Уверена, мама не знала, что ей его будут колоть. Ведь так часто происходит в больницах: пока не спросишь - не скажут. И со мной такое тоже недавно было, когда лежала в больнице с сыном. Если бы мама знала, что ей хотят вколоть, она бы тут же сказала о своей аллергии медикам, - уверена Ольга.

После укола женщина почувствовала себя плохо. Пошла в туалет. Думала, что начинается рвота. Начала задыхаться, кричать, звать на помощь. Женщину тут же увезли в реанимацию.

- О том, что мама впала в кому, что врачи пытались спасти ее всю ночь и несколько раз заводили сердце, утром 19 мая мне сообщил младший брат по телефону. Он сказал, что, скорее всего, мама не выйдет из комы. А потом мама умерла…

- Была ли в медицинской карточке вашей мамы запись о том, что у нее есть аллергическая реакция на этот антибиотик?

- Не могу сказать, не знаю. Говорят, препарат низкого качества и его запрещали… Не знаю, кто здесь прав, кто виноват. Маму уже не вернуть.

Журналистам удалось поговорить с мужем покойной.

- Дочь с семьей живет в Москве, старший сын - в Минске, тоже с семьей. Младшему сыну - 19 лет. Тоже скоро уезжает… - Алексей Иванович до сих пор не может прийти в себя и поверить, что все это произошло в их семье. - 44 года - совсем молодая. Трое детей, четверо внуков. Еще жить да жить.

- Вы вините врачей в случившемся?

- Да, я виню медиков. И буду доводить это дело до конца.

- С вами связывались врачи больницы?

- Никто с нами не связывался, соболезнований тоже никто не высказывал, хоть, говорят, в интернете написано, что соболезнования нам приносили даже из Министерства здравоохранения. Не было такого. Я написал заявление в Следственный комитет, завели уголовное дело. Сегодня вечером пойду к следователю.

Снежану Шпаковскую похоронили 21 мая.

«В медкарте умершей пациентки данных об аллергии не было»

Причиной смерти женщины называется реакцию организма на цефтриаксон. Уже на следующий день после случившегося в больнице началось внутреннее расследование, которое проводит Министерство здравоохранения. Пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун сообщила, что результаты станут известны позже. Также в министерстве отметили, что возможные последствия приема того или иного препарата всегда оговариваются с персоналом.

Когда дозвонились главврачу Столинской районной центральной больницы, в его кабинете работали сотрудники Следственного комитета.

- В медицинских документах Снежаны Шпаковской не было информации о том, что у нее есть аллергия на какие-либо лекарства, - заверил главврач больницы Петр Пашкевич, отметив также, что какие-либо выводы пока делать рано. - Операцию проводили под общим наркозом. В организм пациентки был введен целый комплекс медпрепаратов. При этом аллергическую реакцию может вызвать любой препарат, и это скорее зависит от особенностей организма, нежели от качества препарата. На мой взгляд, пытаясь спасти пациентку, врачи сделали все возможное. Я вместе с двумя реаниматологами пытался спасти Снежану Шпаковскую вплоть до 7 часов утра. Сердце останавливалось трижды. Медики в подавленном состоянии. Я работаю в медицине с 1985 года, в моей практике это первый подобный случай. Приносим соболезнование семье покойной.

«За последний год от цефтриаксона пострадал и умер не один человек»

Находим в интернете описание цефтриаксона: «Цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное действие за счет ингибирования синтеза клеточной стенки бактерий. Ацетилирует мембраносвязанные транспептидазы, нарушая, таким образом, перекрестную сшивку пептидогликанов, необходимую для обеспечения прочности и ригидности клеточной стенки. Активен в отношении аэробных, анаэробных, грамположительных и грамотрицательных бактерий».

К слову, в перечне реакций, которые может вызвать цефтриаксон, числится и анафилактический шок. Напомним, ранее в стране уже были случаи летальных исходов от введения цефтриаксона. В 2017 году после инъекции антибиотика в деревне Тюрли Молодечненского района Минской области скончалась 31-летняя женщина. Укол цефтриаксона женщине сделал доктор фельдшерско-акушерского пункта по ее же просьбе. С двоими детьми - в Ганцевичах и Борисове - после введения антибиотика случился анафилактический шок.

После этих случаев реализацию цефтриаксона в Беларуси временно приостановили. Запрет касался именно лекарств борисовского производства.

Тогда ситуация вышла на республиканский уровень. Еще тогдашний министр здравоохранения Василий Жарко озвучил цифры: «В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 20 - 25 нежелательных реакций именно на антибиотик цефтриаксон. При этом ежегодно в стране используют 5 миллионов ампул лекарства и столько же идет на экспорт. Нежелательные же реакции зарегистрированы с препаратами как российского, так и белорусского и польского производства. Это индивидуальные реакции». Представитель министерства здравоохранения подчеркнул, что цефтриаксон - один из самых распространенных антибиотиков в мире, и 1 - 3 нежелательные реакции на лекарства на тысячу человек по мировым стандартам считаются нормой.

Тогда же представители власти и Министерства здравоохранения говорили, что проблема с аллергическими реакциями на цефтриаксон распиарена журналистами.

- Нельзя распугивать население, - заявил Жарко и добавил, что Министерство здравоохранения сделало все для решения проблемы.


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