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Российские туристы: В Беларуси мы открыли рты от увиденного

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  • 23.05.2018, 10:18
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На майские праздники в нашу страну вновь потянулись гости из России.

«Салідарнасць» собрала любопытные отзывы наших соседей за последнее время.

«Тут строгость, мы русские к такому не привыкли»

Жительница российских Люберец путешествовала по Беларуси 3-4 мая на автомобиле – видимо, с семьей.

– Мы въехали в Беларусь и открыли рты от увиденного. Вдоль всей трассы М1 наведен порядок, в лесу нет ни одного упавшего дерева, бурьяна. Муравейники огорожены заборчиком, на обочинах, да и вообще на всем расстоянии, куда глаза могли смотреть, не было видно мусора или бумажек. Все поля засеяны, по некоторым еще накручивали круги трактора, – написала россиянка под ником Neskagu на ресурсе Отзовик.

– Разрешенная скорость на всем протяжении трассы М1 в Беларуси 120 км/час, местами 110 км/час (и это при разрешенной у нас на М1 - 90 км/час), но никто не гоняет, все спокойно едут. Лишь изредка обгоняли шустрые русские, видимо, спешили поиграть в казино.

Положительные впечатления остались у россиянки и от посещения Минска.

– По городу очень приятно гулять пешком, народу не много. Вообще численность жителей во всей РБ составляет более 9 млн человек, тогда как в городе Москва – более 12 млн человек. И люди, видимо, с детства приучены не мусорить, жить по правилам. Пешеходы дожидаются разрешающего сигнала светофора, никто не перебегает дорогу.

Любопытно, что среди «недостатков» страны автор отзыва указала: «Строгость и исполнение законов, мы русские к такому не привыкли».

«Названия поселков временами вызывают улыбку», – написала жительница Люберец

На пути домой россияне заехали в Оршу, где накупили себе обуви и одежды. Цены им показались такими же, как в России.

Общее впечатление жительницы Люберец от поездки в Беларусь таково: «Изумительный порядок и чистота везде! Немного уставший и затюканый народ».

«Беларусь держит первенство по самым неприветливым в мире гражданам»

Пользователь под ником Азалия описала на otzyv.ru свою вторую попытку полюбить нашу страну, которая была предпринята в начале этого года. В целом, она оказалась неудачной.

– В Беларуси с 2012 года ничего не изменилось: все те же ранящие редакторскую душу таблички, игнорирующие букву «о» и правило «жи-ши пиши через И»; все те же Центральные универмаги, широкие проспекты, советская архитектура; все так же много белорусского пива, колбасы, конфет, носков и отличнейшей косметики; все так же цены не сильно отличаются от привычных московских (разве что транспорт да рестораны немного подешевле), – сообщила туристка, побывавшая в Витебске, Полоцке и Могилеве.

– Все так же Беларусь держит для меня первенство по самым неприветливым в мире гражданам. Часто тут возникает ощущение, что попал BACK TO USSR. Обслуживают везде так, словно ты кому-то что-то задолжал, а уж обратиться с вопросом или за помощью даже и думать глупо.

Отметим, что отношение российских туристов к белорусскому языку разное. К примеру, Татьяна из Орла написала: «Вывески на белорусском можно понять».

«Свислочь имеет очень приятный запах, как будто запах моря»

Некоторые отзывы россиян довольно удивительны. Из отзыва москвички, побывавшей в Минске этой весной:

– Самая красотища на набережной реки Свислочь. Река имеет очень приятный запах, как будто запах моря. Ни сырости, ни затхлости. Вдоль набережной высажен можжевельник, добавляющий восхитительный аромат.

А вот неожиданное впечатление о белорусской столице Ольги из Нижнего Новгорода: «После бесчисленных московских кордонов и досмотров приятное удивление – вы всем доверяете или все про всех заранее знаете?»

«Все такие сонные и неторопливые. Меня, москвичку, это немного раздражало»

Жительница Москвы под ником Аврора побывала в столице Беларуси в конце апреля.

– Архитектура зданий при въезде в Минск очень напоминает Санкт-Петербург, – написала россиянка на Отзовике. – Было пусто! В Москве такого не бывает! Лишь после 9 часов все начали медленно выползать и слоняться по улицам. Подозреваю, что это были доехавшие туристы из Москвы :)

Банки открываются не раньше 9:30 утра! Поменять деньги и пойти по магазинам до этого времени невозможно. Все такие сонные, размеренные и неторопливые, меня-москвичку, привыкшую всегда бежать, это удивляло и немного раздражало.


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