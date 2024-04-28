Один из богатейших людей Израиля закрывает знаковую компанию в Беларуси 28.04.2024, 16:30

Уходит компания из ПВТ, которая дала толчок для развития IT-отрасли.

В Беларуси ликвидируется очередной знаковый резидент Парка высоких технологий — компания «Скайвинд Тек Бай». Информация об этом содержится в Едином госрегистре. Эта фирма входила в один из крупнейших в мире холдингов по разработке игрового контента и решений для онлайн-казино Skaywind Group. Он принадлежит израильскому миллиардеру Тедди Саги. Ранее «Скайвинд Тек Бай» называлась «Виаден Медиа» и была проектом двух самых известных современных IT-предпринимателей белоруского происхождения Виктора Прокопени и Юрия Гурского.

О том, что Skaywind Group ликвидирует свою дочернюю компанию «Скайвинд Тек Бай» и де-юре закрывает ее офис в Минске, свидетельствуют данные из Государственного реестра плательщиков. Это также подтверждается данными на сайте Министерства по налогам и сборам. Согласно им, соответствующее решение собственником было принято в конце января текущего года, заметило «

Хотя проблемы у «Скайвинд Тек Бай» начались еще в 2022 году.

В середине 2022 года примерно пятая часть сотрудников минского офиса Skaywind Group (тогда в нем работало 170 из 600 человек международной команды) получила уведомления о переводе их на 4-часовую рабочую неделю и снижению в связи с этим на 90% заработной платы. В пояснении менеджмента сообщалось, что делается это из-за возросшей конкуренции, уходу пандемии и нестабильной политической обстановки в Восточной Европе, приведшей к экономическим санкциям. Из-за трудностей поступления средств от иностранного контрагента «Скайвинд Тек Бай» приостановила тогда выпуск игр.

Создание приложений для мобильных платформ и социальных сетей с 2006 года было главным направлением для ее предшественника — компании «Виаден Медиа» (Viaden Media).

Этот бизнес создал в начале 2001 тогда мало еще кому известный бизнесмен Виктор Прокопеня. Первоначально он занимался разработкой программного обеспечения под заказ. Но в середине 2000-х, уловив спрос, одним из первых перешел на разработку собственных приложений для iPhone и iPad. Тогда же миноритарием компании, отвечающим за это направление, стал Юрий Гурский.

«Виаден Медиа» стояла у истоков создания Парка высоких технологий. Его резидентом она стала в начале 2007 года и записана в его реестр под № 21.

В 2011 году на динамично развивавшийся бизнес обратил внимание основатель поставщика программного обеспечения для онлайн-казино компании Playtech Тедди Саги. Переговоры Прокопени и Гурского с ним в 2012 году завершились сделкой, которая по объему (95 млн евро) до 2020 года (до продаж Easybrain и Melsoft) была крупнейшей в беларуской IT-отрасли. Купля-продажа «Виаден Медиа» и сейчас входит в топ-20 крупнейших за всю историю независимой Беларуси.

Важнейшим следствием это сделки стало то, что беларуским IT-сектором заинтересовались другие мировые инвесторы. Продажа «Виаден Медиа» Тедди Саги вызвали цепную реакцию новых сделок с участием мировой технологической элиты — Google, Facebook, Mail.Ru Group, IAC, ServiceNow, Embracer Group, Pinterest и др. И способствовала превращению Беларуси в один из мировых центров разработки IT-продуктов, которым она сумела пробыть до конца 2020 года.

Новый владелец «Виаден Медиа» разделил приобретение на два подразделения — Skaywind и Sports.com. На базе первого была сформирована Skaywind Group — один из его многочисленных бизнесов, специализирующийся на разработке мобильных и социальных игр для азартной индустрии.

На официальном сайте группы указано, что за это время ее офисами создано свыше 200 игр, она имеет 7 лицензий страновых регуляторов в игорной отрасли и штат в 600 человек. Офис в Беларуси пока еще упоминается наряду с подразделениями в Великобритании, Украине, Мальте, Румынии, Австралии, на Кипре и на Филиппинах.

Владелец Skaywind Group Тедди Саги (главные его активы — Labtech London, Kape и лондонский квартал Camden Market) в последней версии рейтинга миллиардеров, составленного Forbes в этом году, занял 432-е место в мире и 5-е — в Израиле. Его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.