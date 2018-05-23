Как сэкономить на авто в Европе 23.05.2018, 10:42

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Аренда авто в любой стране – это настоящий комплект уловок и нюансов.

Популярная у туристов Европа, естественно, активно ими пользуется, пишет tio.by.

Сложности с арендой могут возникнуть даже в вашей родной стране, так что тут можете не сомневаться: старушка Европа запросто подкинет вам пару-тройку интересных челленджей.

Но это не повод отказываться от путешествия на арендованном авто: а как еще вы увидите колоритные деревушки, дальние горы и заброшенные замки?

Итак, как не попасть в «ловушку» и не переплатить?

Первое правило: не стоит брать машину в аэропорту, особенно если до города ходит недорогой трансфер. По статистике, в Австрии, Германии, Италии и Нидерландах при аренде авто в аэропорту вы заплатите дополнительно 17-23% от стоимости аренды, во Франции – дополнительно примерно 50$, а в Бельгии – до 75$.

Поэтому при возможности арендуйте машину за пределами аэропорта, лучше всего – в черте города. Вообще, повышенные расценки на аренду автомобиля в аэропорту – типичная ситуация, присущая не только европейским странам: например, в США арендовать машину сразу по прилете тоже будет стоить ощутимо дороже, чем в близлежащем городе. Хотя даже американцы признаются, что Европа в этом плане их переплюнула.

Но есть и хорошие новости: арендовав машину в городе и вдоволь наездившись по стране, вы можете приехать на ней в аэропорт и оставить там, и это не будет стоить вам дополнительных денег. В общем, правило такое: арендовать лучше в городе, а оставить можно и в аэропорту. Более того, во многих странах Европы арендные компании предлагают вам взять авто в одном городе с возможностью оставить его в другом.

Это удобно, поскольку позволяет сэкономить время и деньги, которые вы бы потратили, возвращаясь в аэропорт прибытия. Этот вариант неплохо подойдет, если вы прилетели в Ниццу и решили поехать на автомобиле в Париж, где у вас самолет уже в третью локацию, либо если вы решили посмотреть итальянские деревушки и из Милана едете в Рим, а оттуда летите куда-то еще. Тем не менее, многие компании взимают дополнительную плату за возврат авто в другом населенном пункте, особенно если это другая страна.

Так что, если ваши аэропорты расположены в разных странах, лучше не рисковать или все узнать заранее: иногда такой тип возврата может дополнительно обойтись в 500 долларов и больше. Практически все европейские компании «с пристрастием» относятся к молодым водителям, к категории которых относятся обычно люди до 25 лет (минимальный порог меняется в зависимости от страны и арендной компании).

За молодость и неопытность приходится платить – чаще всего речь о дополнительных 5-10 евро в день – в некоторых странах «чересчур молодого» водителя и вовсе за руль не пустят. Но в некоторых странах установлен еще и максимальный возрастной порог: например, в Болгарии и Хорватии не позволят арендовать машину водителю старше 70 лет, в Венгрии – старше 85 лет и в Финляндии – старше 97 лет. Если вы все-таки намерены брать авто, то лучше напрямую обратиться в крупные интернациональные компании или специализированные европейские (например, AutoEurope и Gemut): здесь у вас больше шансов, чем при аренде в местных компаниях.

Тем не менее, стоит проверить и альтернативные варианты добраться до ближайшего города: даже если на сайте система «согласилась» с вашим возрастом, не факт, что с ним согласится арендная компания в стране пребывания. Цена на авто часто различается в зависимости от типа трансмиссии: в некоторых европейских странах «автомат» стоит всего на несколько долларов в день дороже, чем авто с ручной коробкой передач, а в других самая дешевая «автоматика» обойдется почти в два раза дороже, чем «механика».

Все зависит от того, какой тип машин преобладает в стране. Например, сервисы проката автомобилей в Дублине предлагают авто в среднем от 20$ в день, но если выбрать в фильтре «только автомат», самая дешевая машина обойдется от 63$ в день. Помимо этого, Франция, например, для машин с «автоматом» добавляет к общей сумме экологический налог в размере 8 евро в день. Поэтому, бронируя авто, следует как минимум сравнить цены на машины с «механикой» и «автоматом»: получается, вы сможете сэкономить до 50%!

Если вы путешествуете в компании из четырех человек, у вас может возникнуть соблазн арендовать «full size» – наподобие Chevrolet Impala и Ford Taurus. Но в Европе «full size» может означать «чуть больше среднего», то есть места для ног и багажа будет не так уж и много. Поэтому при выборе авто в первую очередь лучше ориентироваться на то, какая модель машины предлагается, а не на пометку о ее размере. Как вариант, можно арендовать минивэн, но это может выйти даже дороже, чем взять напрокат два небольших автомобиля.

Также помните о доплате за второго (и последующих) водителей: если вы планируете меняться в пути, придется доплачивать в среднем 5-10 евро в день за право легально посадить за руль своего товарища. Такие страны, как Австрия, Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Словения и Швейцария требуют от водителей использовать специальные виньетки – стикеры на переднее стекло, дающие право езды по автобанам.

Получается, водитель может либо не ездить по автомагистралям (что достаточно сложно), либо приобрести виньетку. По факту, покупая стикер, вы приобретаете право передвигаться по платным дорогам. Если камеры «засекут» машину без виньетки, можно попасть на штраф – в среднем 125$.

Обычно в странах, где требуется наклейка, ее стоимость уже включена в аренду, и покупать ее отдельно не придется. При этом, если вы въехали в «виньеточную» страну оттуда, где стикер не требовался, вам придется его купить. Сделать это обычно можно, например, на заправке. Хорошо, если можно купить стикер, действующий одну или две недели, как, например, в Австрии. Но в Швейцарии можно приобрести только виньетку сроком на год, и стоить она будет в районе 40$. Более подробную информацию о правилах в разных странах можно найти по ссылке.

Также стоит помнить, что белорусские права действительны только в странах, подписавших Венскую конвенцию (хорошо, что это почти все страны Европы). В странах, которые ориентируются на Женевскую конвенцию, водить авто можно только при наличии международного удостоверения, которое белорусы могут оформить в России.