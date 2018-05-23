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Ведущая «Доброе утро, Беларусь!» не знает Кондрата Крапиву

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  • 23.05.2018, 11:06
  • 5,332
Вера Каретникова
Фото: velvet.by

Курьезное происшествие произошло cегодня утром.

Ведущая программы "Доброе утро, Беларусь!" на телеканале "Беларусь 1" не знает Кондрата Крапиву. Курьезное происшествие произошло 23 мая. Вера Каретникова в эфире неправильно поставила ударение и назвала белорусского поэта "Кондрат КрапИва", сообщает "Еврорадио".

Правда, соведущий Евгений Перлин не растерялся и правильно произнес его фамилию: "Кондрат КрапивА".

Каретникова — белорусская певица, телеведущая, уроженка Минска.

Кондрат Крапива (1896 — 1991) — белорусский писатель, поэт, сатирик и драматург. Его произведения изучаются в школах.


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