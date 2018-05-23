Эксперты назвали лучшие двигатели современности 2 23.05.2018, 19:24

1,390

Двигатели оценивались не только на основе характеристик, но и по звуку и дизайну.

Известное американское издание Road and Track назвало лучшие двигатели современности. Тринадцать моторов выбрали не только на основе их характеристик, эксперты также оценивали звук двигателя и даже его дизайн, передает topgir.com.

Alfa Romeo 2,9 л V6 твин-турбо

Турбированная шестерка на 510 л. с. устанавливается на заряженный Giulia и Stelvio Quadrifoglio. По сути, это мотор Ferrari, у которого забрали два цилиндра.

Mercedes-AMG 4,0 л V8 твин-турбо

Двигатель Mercedes-AMG ставят почти на десяток разных моделей, а его мощность варьируется в пределах 476-640 л. с.

Ford 5,2 л V8

Этот 520-сильный Ford V8 нетипично высокооборотистый по американским меркам. Создали его специально для купе Shelby GT350.

Bugatti 8,0 л W16 квад-турбо

Конечно же, без 1500-сильного двигателя Bugatti Chiron этот рейтинг был бы неполным. Ведь Широн — самый мощный, самый дорогой и самый быстрый серийный автомобиль. Кстати, кто не знает, у него 16-цилиндровый мотор!

Dodge 6,2 л V8 с компрессором

Мотор Dodge Challenger Demon на гоночном топливе развивает 840 л. с. и позволяет стартовать до сотни за 2,3 секунды! При всем этом перед тобой — один из самых доступных сверхбыстрых автомобилей, ведь его цена составляет меньше 100 тысяч долларов.

Porsche 4,0 л оппозитная шестерка

Атмосферный двигатель Porsche 911 GT3 RS выдает 520 л. с. и крутится до 9000 об/мин. Даже не представляем, как он звучит…

Lamborghini 5,2 л V10

Этот мотор не самый новый, но все равно впечатляет. Именно он (в 640-сильной версии) помог купе Lamborghini Huracan Performante побить рекорд Нюрбургринга.

Chevrolet 6,2 л V8 с компрессором

Новый Chevrolet Corvette ZR1 стал самым мощным в истории модели – 755 л. с.

Ferrari 3,9 л V8 твин-турбо

Двигатель Ferrari 488 Pista развивает 720 л. с. и является очень высокооборотистым, как для турбомотора.

Lamborghini 6,5 л V12

Классический атмосферный V12 Lamborghini Aventador развивает 700-750 л. с., в зависимости от модификации.

Ferrari 6,5 л V12

Еще один V12 старой школы, хотя его 800 л. с. позволяют Ferrari 812 Superfast уверенно соперничать с турбированными моделями. Поговаривают, что это последний атмосферный двигатель Феррари.

McLaren 4,0 л V8 твин-турбо

Новый двигатель устанавливают на суперкары McLaren 720S (720 л. с.) и Senna (800 л. с.).

Audi 2,5 л рядный пятицилиндровый, с турбонаддувом

Рядная пятерка устанавливается на хот-хэтч Audi RS3 и купе TT RS, а ее мощность может достигать 400 л. с.