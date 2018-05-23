Эксперты назвали лучшие двигатели современности

Эксперты назвали лучшие двигатели современности2
- 23.05.2018, 19:24
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Двигатели оценивались не только на основе характеристик, но и по звуку и дизайну.
Известное американское издание Road and Track назвало лучшие двигатели современности. Тринадцать моторов выбрали не только на основе их характеристик, эксперты также оценивали звук двигателя и даже его дизайн, передает topgir.com.
Alfa Romeo 2,9 л V6 твин-турбо
Турбированная шестерка на 510 л. с. устанавливается на заряженный Giulia и Stelvio Quadrifoglio. По сути, это мотор Ferrari, у которого забрали два цилиндра.
Mercedes-AMG 4,0 л V8 твин-турбо
Двигатель Mercedes-AMG ставят почти на десяток разных моделей, а его мощность варьируется в пределах 476-640 л. с.
Ford 5,2 л V8
Этот 520-сильный Ford V8 нетипично высокооборотистый по американским меркам. Создали его специально для купе Shelby GT350.
Bugatti 8,0 л W16 квад-турбо
Конечно же, без 1500-сильного двигателя Bugatti Chiron этот рейтинг был бы неполным. Ведь Широн — самый мощный, самый дорогой и самый быстрый серийный автомобиль. Кстати, кто не знает, у него 16-цилиндровый мотор!
Dodge 6,2 л V8 с компрессором
Мотор Dodge Challenger Demon на гоночном топливе развивает 840 л. с. и позволяет стартовать до сотни за 2,3 секунды! При всем этом перед тобой — один из самых доступных сверхбыстрых автомобилей, ведь его цена составляет меньше 100 тысяч долларов.
Porsche 4,0 л оппозитная шестерка
Атмосферный двигатель Porsche 911 GT3 RS выдает 520 л. с. и крутится до 9000 об/мин. Даже не представляем, как он звучит…
Lamborghini 5,2 л V10
Этот мотор не самый новый, но все равно впечатляет. Именно он (в 640-сильной версии) помог купе Lamborghini Huracan Performante побить рекорд Нюрбургринга.
Chevrolet 6,2 л V8 с компрессором
Новый Chevrolet Corvette ZR1 стал самым мощным в истории модели – 755 л. с.
Ferrari 3,9 л V8 твин-турбо
Двигатель Ferrari 488 Pista развивает 720 л. с. и является очень высокооборотистым, как для турбомотора.
Lamborghini 6,5 л V12
Классический атмосферный V12 Lamborghini Aventador развивает 700-750 л. с., в зависимости от модификации.
Ferrari 6,5 л V12
Еще один V12 старой школы, хотя его 800 л. с. позволяют Ferrari 812 Superfast уверенно соперничать с турбированными моделями. Поговаривают, что это последний атмосферный двигатель Феррари.
McLaren 4,0 л V8 твин-турбо
Новый двигатель устанавливают на суперкары McLaren 720S (720 л. с.) и Senna (800 л. с.).
Audi 2,5 л рядный пятицилиндровый, с турбонаддувом
Рядная пятерка устанавливается на хот-хэтч Audi RS3 и купе TT RS, а ее мощность может достигать 400 л. с.