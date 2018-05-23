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Мирна Клейтон исполнила в Борисове «Купалинку»

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  • 23.05.2018, 22:06
Мирна Клейтон

В борисовской музыкальное школе состоялся потрясающий концерт американской джазовой певицы.

Во вторник, 22 мая, в актовом зале борисовской детской музыкальной школы искусств при поддержке посольства США в Беларуси состоялся концерт американской джазовой певицы Мирны Клейтон.

С самого начала выступления музыканты заразили всех собравшихся хорошим настроением. А жгучая харизма, море жизнелюбия и обаяния, мощнейший голос Мирны Клейтон стали ключом к сердцу каждого слушателя.

Журналист ex-press.by побывал на репетиции музыкантов и смог пообщаться с знаменитой гостьей.

— Мы приехали в Беларусь из Атланты в рамках тура по европейским странам, — говорит Мирна. — Проехали множество стран: побывали в Литве, Латвии, Эстонии, везде давали по три концерта и перенимали опыт и культуру разных стран. Сейчас приехали в Беларусь. В Минске мы уже выступали ранее, но в ваш город приехали впервые. Интересно посмотреть на небольшой и уютный город. Для чего мы приехали? Конечно, показать нашу культуру музыки, раскрыть ее перед зрителем, подарить немного своей радости.

После короткого общения Мирна удалилась в гримерку. Зрители начали занимать свои места в зале.

Певица с первых же минут своего выступления потрясла борисовчан своим голосом. Воспитанники музыкальной школы с интересом наблюдали за тем, как Мирна, пританцовывая и активно жестикулируя, исполняла не столь известные даже поклонникам направления джазовые композиции.

В какой-то момент показалось, что зрители вот-вот бросятся танцевать под известные композиции Луи Армстронга и Майкла Джексона в исполнении музыкантов. И ждать долго не пришлось: зажигательная Мирна, отложив микрофон в сторону, спустилась в зал, где предложила слушателям покинуть мягкие стулья и станцевать с ней, под аккомпанемент своей группы.

Под конец выступления музыканты решили удивить присутствующих: солистка затянула до боли знакомую каждому белорусу "Купалинку". Воспитанники музыкальной школы поддержали Мирну, помогая ей овладеть чужим для нее языком.

После выступления в Борисове группа продолжит свой тур: музыкантов еще ждут концерты в Минске и Гомеле, после которых они отправятся дальше — в Молдову.


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