Валентин Наливайченко идет в президенты Украины 3 24.05.2018, 8:19

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Валентин Наливайченко

Фото: ukranews.com

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко планирует принять участие в президентской гонке.

Об этом политик заявил во время посещения Львова, передают Украинские Новости.

Наливайченко и его общественно-политическое движение "Справедливость" не намерены присоединяться к каким-либо политическим группам.

В то же время, свои результаты свежих исследований настроения избирателей в Украине обнародовал The International Republican Institute. В нем лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко занимает 2-ю позицию в рейтинге, как оппозиционный кандидат, и является единственным среди всех претендентов, который имеет рост рейтинга позитивного восприятия среди избирателей.

The International Republican Institute является некоммерческой организацией, авторитетной и независимой. Организация представлена в более чем 30 странах мира, а основной ее целью является помощь в развитии демократии.