Видеофакт: Ведущая остановила коня на скаку 1 24.05.2018, 12:18

1,493

Фото: кадр из видео

Инцидент произошел на скачках, где корреспондент готовила сюжет для телеканала.

Корреспондент телеканала Sky Хейли Мур сумела остановить коня, который несся вокруг ипподрома. В ходе инцидента женщина сама попала под копыта животного, однако быстро встала на ноги и смогла его обуздать. Об этом пишет News.com.au (перевод — korrespondent.net).

По информации издания, Мур готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. В финале одна из лошадей сбросила жокея и резко понеслась прямо на журналистку.

Она предприняла попытку остановить животное и даже попала под его копыта. Однако, крепко схватившись за поводья, она смогла его остановить и успокоить. Спустя несколько минут корреспондент провела интервью с победителями скачек.

Молниеносная реакция журналистки была высоко оценена как среди журналистов, так и среди спортсменов.

"Это лишь потому, что Хейли была окружена лошадьми всю свою жизнь и точно знает, что делать", - отметил коллега Мур.