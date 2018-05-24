Видеофакт: Ведущая остановила коня на скаку

Видеофакт: Ведущая остановила коня на скаку1
- 24.05.2018, 12:18
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Инцидент произошел на скачках, где корреспондент готовила сюжет для телеканала.
Корреспондент телеканала Sky Хейли Мур сумела остановить коня, который несся вокруг ипподрома. В ходе инцидента женщина сама попала под копыта животного, однако быстро встала на ноги и смогла его обуздать. Об этом пишет News.com.au (перевод — korrespondent.net).
По информации издания, Мур готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. В финале одна из лошадей сбросила жокея и резко понеслась прямо на журналистку.
Она предприняла попытку остановить животное и даже попала под его копыта. Однако, крепко схватившись за поводья, она смогла его остановить и успокоить. Спустя несколько минут корреспондент провела интервью с победителями скачек.
Amazing! @hayleyjanemoore @Chepstow_Racing pic.twitter.com/F1m6u9oBH5— At The Races (@AtTheRaces) 22 мая 2018 г.
Молниеносная реакция журналистки была высоко оценена как среди журналистов, так и среди спортсменов.
"Это лишь потому, что Хейли была окружена лошадьми всю свою жизнь и точно знает, что делать", - отметил коллега Мур.