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Лукашенко поручил ввести уголовную ответственность за употребление допинга

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  • 24.05.2018, 19:44
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За нарушение антидопинговых правил спортсменов будут лишать госнаград, а федерации — господдержки.

Такие меры содержатся в указе № 201 «О противодействии допингу в спорте», который подписал 24 мая Александр Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба правителя.

Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что к нарушителям будут применять самые жесткие меры.


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