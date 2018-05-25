Даже во время отключения минчане оплачивают горячую воду 4 25.05.2018, 9:47

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Фото с сайта vitvesti.by

В Минске с 10 мая начался сезон планового отключения горячей воды.

Тем, кому ее отключали в первых рядах, вчера вечером вернули право на ванну с пенкой. Остальным напоминаем: если уже отключили, имеет смысл закрыть вентиль на трубе, подающей в квартиру горячую воду.

Любопытно, что многие не понимают, зачем это делать. Ответ прост — экономии ради. Во время профилактических отключений из «горячей» трубы течет холодная вода. И приборы учета (квартирные и общедомовые) фиксируют ее как горячую.

Правда, существует и общедомововй прибор, который подсчитывает количество тепла, израсходованного на подогрев воды во всем доме, — его цифры формируют графу «плата за подогрев воды». Потребленные Гкал считаются за месяц и раскидываются на всех с учетом показаний каждого счетчика. Если все перекроют краны с горячей водой, будет справедливо. Если перекроет только половина жильцов, а вторая половина будет гонять холодную воду через счетчик горячей, ей придется заплатить заметно больше — и за себя, и, частично за соседей, пишет tut.by.

Есть дома без общедомовых приборов, которые подсчитывают количество тепла. В таких случаях горячую воду, как пишет портал коммунальной грамотности gkx.by, придется оплатить «в соответствии с установленными нормативами расхода тепла на подогрев воды».

В общем, вентиль в любом случае стоит перекрыть — до счастливого часа возобновления подачи горячей воды.