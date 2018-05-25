В Житковичском районе взорвали аварийный мост 2 25.05.2018, 11:35

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Для проведения взрыва было изменено русло реки.

Мост через Припять между Туровом и Житковичами, треснувший декабре прошлого года, сегодня утром взорвали, сообщили в МЧС. Чтобы обрушившиеся бетонные конструкции не перекрыли во время взрыва путь реке, изменили ее русло, пишет tut.by.

Вскоре строители приступят к возведению новых опор и монтажу пролетов. На этот раз они будут не бетонными, а металлическими.

Фото: vk.com/gomel.district

Фото: vk.com/gomel.district

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.

Переправа через реку сначала осуществлялась катерами МЧС, затем для людей и машин военные соорудили понтон.

В конце марта из Пинска в Житковичи прибыл специально переоборудованный из бывшего рудовоза паром. Грузоподъемность парома составляет тысяча тонн, длина — 70 метров, ширина — десять. За один рейс он может перевозить 50 пассажиров, 6 фур и 20 легковых автомобилей.