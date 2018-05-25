Как выглядел Минск в 1920-30-е годы 1 25.05.2018, 14:38

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Возле дома правительства - избушки, а перед «Олимпом» - деревянный забор.

Перед 1920-ми годами Минск был сильной разрушен после Первой мировой войны и польской интервенции, пишет kp.by. Начинается активная работа по восстановлению облика столицы. Так, в 1921 году в Минске открывается Белорусский государственный университет и первая научная библиотека. В 1928 Инбелкульт был реорганизован в Академию наук БССР.

Рабочие прокладывают трамвайные пути на улице Володарского 1933 год

Памятник Ленину и Сталину около Государственной библиотеки имени В. И. Ленина

Вид на университетский городок 1936 год

В1930-е годы столица продолжает развиваться. Запускается первые городские трамваи, открывается консерватория, завершается строительство Государственной библиотеки имени В. И. Ленина и Дома правительства.

В 1929 году началось строительство Дома правительства

Стройка Дома правительства продолжалась пять лет

Дом правительства открылся в 1934 году

12 июня 1934 года открывается крупнейший столичный стадион «Динамо».

12 июня 1934 года открывается крупнейший столичный стадион «Динамо».

В 1937 году открывается институт физкультуры. Сейчас там располагается спортивно-оздоровительный центр «Олимп» на улице Якуба Коласа.

Институт физкультуры, ныне спортивно-оздоровительный центр «Олимп», открылся в 1937 году

В материале использованы иллюстрации из книги Куркоў Ілля «Минск незнаёмы. 1920-1940».

Минск в 1930-е годы