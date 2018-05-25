Как выглядел Минск в 1920-30-е годы

Как выглядел Минск в 1920-30-е годы1
- 25.05.2018, 14:38
- 1,717
Возле дома правительства - избушки, а перед «Олимпом» - деревянный забор.
Перед 1920-ми годами Минск был сильной разрушен после Первой мировой войны и польской интервенции, пишет kp.by. Начинается активная работа по восстановлению облика столицы. Так, в 1921 году в Минске открывается Белорусский государственный университет и первая научная библиотека. В 1928 Инбелкульт был реорганизован в Академию наук БССР.
В1930-е годы столица продолжает развиваться. Запускается первые городские трамваи, открывается консерватория, завершается строительство Государственной библиотеки имени В. И. Ленина и Дома правительства.
12 июня 1934 года открывается крупнейший столичный стадион «Динамо».
В 1937 году открывается институт физкультуры. Сейчас там располагается спортивно-оздоровительный центр «Олимп» на улице Якуба Коласа.
В материале использованы иллюстрации из книги Куркоў Ілля «Минск незнаёмы. 1920-1940».